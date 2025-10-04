Los fanáticos de Digimon deben estar muy contentos, toda vez que la franquicia lanzó una nueva apuesta titulada “Digimon Beatbreak”, que nos mostrará un tono un poco más oscuro del anime, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver. A raíz de su próximo lanzamiento, te doy a conocer de qué trata y cómo ver esta producción japonesa.

Antes debemos precisar que la serie animada no nos presentará a un grupo de niños elegidos ni nada parecido, sino nos mostrará a un joven y su digimon viviendo una gran aventura.

Asimismo, se debe precisar que el nuevo Digimon principal se llama Gekkomon, que posee colores vibrantes que le permiten camuflarse y habita en las selvas tropicales del Mundo Digital. Si bien, su personalidad varía según el individuo con el que se encuentre, se caracteriza por ser curioso y alegre.

En "Digimon Beatbreak", este es el nuevo digimon (Foto: Toei Animation)

¿DE QUÉ TRATA “DIGIMON BEATBREAK”?

La sinopsis oficial describe el anime de la siguiente manera: “El ‘e-Pulso’, generado por pensamientos y emociones humanas, se utilizó como fuente de energía para el dispositivo de soporte de IA ‘Sapotama’. Tras este notable desarrollo, aparece un monstruo aterrador”. Cabe mencionar que los Digimon son seres vivos que evolucionan consumiendo e-pulso.

Luego prosigue: “Tomoro Tenma vive una experiencia extraordinaria tras conocer a Gekkomon, quien emerge repentinamente de su Sapotama. Mientras convive con Kyo Sawashiro y otros miembros del equipo de cazarrecompensas Amanecer Dorado, Tomoro renueva su determinación”.

En "Digimon Beatbreak", veremos la evolución de Gekkomon (Foto: Toei Animation)

TRÁILER DE “DIGIMON BEATBREAK”

En el tráiler de “Digimon Beatbreak” vemos la digievolución de Gekkomon, el cual nos mantendrán enganchados a la pantalla.

¿CÓMO VER “DIGIMON BEATBREAK”?

El anime “Digimon Beatbreak” se estrena el 5 de octubre de 2025 vía Crunchyroll. De acuerdo a la ubicación por países llegará a otras plataformas. Por ejemplo, en Francia llega por Game One, en Italia por Anime Generation y España vía Anime Box.

En las redes sociales de esta producción se anunció que podremos seguirlo semanalmente, según se vayan estrenando los nuevos episodios en Japón.

La alegría de los fanáticos se desborda por la presencia de varios personajes en "Digimon Beatbreak" (Foto: Toei Animation)

ELENCO DE “DIGIMON BEATBREAK”

Murasamemon con la voz de Daiki Hamano

Tomoro Tenma con la voz de Miyu Irino

Gekkomon con la voz de Megumi Han

Reina Sakuya con la voz de Tomoyo Kurosawa

Pristimon con la voz de Mutsumi Tamura

Makoto Kuonji con la voz de Arise Sekine

Chiropmon con la voz de Misaki Kuno

Kyo Sawashiro con la voz de Yohei Azakami

