El Decimoquinto Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa, regresa para una temporada 15 de “Doctor Who”, serie británica de ciencia ficción producida por la BBC y que narra las aventuras de un Señor del Tiempo que explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

El showrunner Russell T Davies , quien escribió los tres especiales del 60° aniversario y seis de los ocho episodios de la temporada 14, regresó para escribir los nuevos episodios. A él se unieron, Pete McTighe, Juno Dawson, Inua Ellams y Sharma Angel-Walfall .

“La TARDIS es mi hogar lejos del hogar, por lo que ha sido un placer volver a entrar, con Russell en la consola y el increíble equipo de Bad Wolf aferrándose a la vida. Amo este programa con todo mi corazón y estoy muy orgulloso de lo que hemos podido lograr con mi próximo episodio”, señaló McTighe en RadioTimes.

Por su parte, Dawson señaló: “Empecé a ver ‘Doctor Who’ con mi abuela cuando tenía 10 años, en la década de 1990. Desde escribir fan fiction para una audiencia de una sola persona hasta escribir el guion del mejor programa de televisión de todos los tiempos es realmente un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que los fanáticos y los recién llegados vean la nueva temporada”.

Millie Gibson interpreta a Ruby Sunday y Jemma Redgrave interpreta a Kate Stewart en la temporada 15 de "Doctor Who" (Foto: BBC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 15 DE “DOCTOR WHO”?

La temporada 15 de “Doctor Who” se estrenará el sábado 12 de abril de 2025. Estará disponible para transmitir en BBC iPlayer desde las 8 am, antes de emitirse en BBC One a las 6:50 pm.

Los episodios de la nueva temporada de “Doctor Who” también estarán disponibles en Disney+, por lo tanto, necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

8 a. m., BST (horario de verano británico) – BBC iPlayer

12 a. m. (hora del Pacífico) – Disney+

3 a. m. (hora del este) – Disney+

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 15 DE “DOCTOR WHO”?

La temporada 15 de “Doctor Who” tiene ocho episodios. Alex Pillai se encargó de dirigir el primer bloque de episodios, mientras que Peter Hoar dirigió el segundo.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 15 DE “DOCTOR WHO”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 15 DE “DOCTOR WHO”?

Aunque aún no se ha compartido una descripción oficial de la nueva temporada de “Doctor Who”, el tráiler muestra a Ruby Sunday uniéndose a UNIT y la nueva imagen de la Sra. Flood (Anita Dobson) con binoculares. También se sugiere el regreso del villano Pantheon of Discord.

Además, es posible que el Doctor conozca a la compañera de Varada Sethu en el primer capítulo de la temporada 15 y se respondan preguntas sobre la misteriosa Sra. Flood.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 15 DE “DOCTOR WHO”

Ncuti Gatwa como el décimo quinto Doctor

Millie Gibson como Ruby Sunday

Varada Sethu como Belinda Chandra

Jonah Hauer-King

Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart

Bonnie Langford como Melanie Bush

Ruth Madeley como Shirley Anne Bingham

Alexander Devrient como Colonel Ibrahim

Michelle Greenidge como Carla Sunday

Angela Wynter como Cherry Sunday

Anita Dobson como Mrs Flood

Susan Twist como Susan Triad

Alan Cumming como Mr Ring-a-Ding

Christopher Chung como Cassio

Kadiff Kirwan

Rose Ayling-Ellis

Benjamin Chivers

Charlie Condou

Anita Dobson da vida a la señora Flood en la temporada 15 de "Doctor Who" (Foto: BBC)