La película “El club del crimen de los jueves” (en inglés: “The Thursday Murder Club”) es una interesante alternativa del catálogo de Netflix para aquellos en busca de una producción que combina elementos de comedia y suspenso. Así, tras ver la adaptación de la exitosa novela homónima de Richard Osman, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en esta nota, te traigo su final explicado.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Chris Columbus y se desarrolla a lo largo de 118 minutos de metraje, tiempo en el que un cuarteto de estrellas se luce como protagonistas.

Y es que la película de Netflix se centra en un grupo de jubilados que, a su vez, son detectives aficionados. Ellos son: Elizabeth Best (Helen Mirren), una exespía del MI6 con un pasado misterioso; Ron Ritchie (Pierce Brosnan), un exsindicalista con gran carisma; Ibrahim Arif (Ben Kingsley), un psiquiatra retirado de origen egipcio; y Joyce Meadowcroft (Celia Imrie), una enfermera jubilada que se une al equipo.

Así, la trama arranca cuando Tony Curran (Geoff Bell), uno de los propietarios de Coopers Chase -la residencia donde viven nuestros protagonistas-, aparece muerto.

De esta manera, se plantea la gran pregunta a resolver: ¿quién es el verdadero asesino en la historia?

Antes de continuar, mira el tráiler de “El club del crimen de los jueves”:

¿QUIÉN MATÓ A TONY EN “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

ATENCIÓN SPOILERS. Si bien las sospechas de este asesinato recaen inicialmente sobre Ian Ventham (David Tennant), el verdadero autor del crimen resulta ser Bogdan (Henry Lloyd-Hughes), el jardinero de la residencia.

Lo cierto es que él mató a Tony cuando el hombre se negó a devolverle su pasaporte para visitar a su madre enferma en Polonia.

En ese contexto, el filme también revela que los propietarios de Coopers Chase estaban involucrados en un esquema de trata de personas, trayendo trabajadores del extranjero y confiscando sus documentos.

EL MISTERIO DE ANGELA HUGHES

Por otro lado, nuestros protagonistas investigaron un caso de los años 70 sobre Angela Hughes, una joven que supuestamente murió tras caer por una ventana.

La gran revelación es que Penny Gray, la antigua integrante del club que ahora está en cuidados paliativos, fue la asesina de Peter Mercer, el novio de Angela Hughes.

Y es que ella sabía que Peter era culpable de la muerte de Angela, pero el sistema judicial lo había dejado libre. Por lo tanto, Penny buscó justicia por mano propia... enterrándolo en el cementerio de la residencia.

¿QUIÉN MATÓ A IAN EN “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

El otro gran misterio de “El club del crimen de los jueves” ocurre cuando Ian muere. Así, eventualmente, la investigación revela que John Gray (Paul Freeman), el esposo de Penny, fue quien lo asesinó.

¿Qué pasó? Pues, John descubrió que Bogdan había encontrado los restos de Peter mientras excavaba en el cementerio -por órdenes de Ian- para llevar a cabo el plan de transformar la residencia en departamentos de lujo.

Por lo tanto, temiendo que el hallazgo expusiera el crimen de su esposa, John utilizó fentanilo para asesinar a Ian con una dosis letal.

Finalmente, cuando Elizabeth confronta a John con las pruebas, ella le informa que lo entregará a la policía al día siguiente.

John, entonces, aprovecha esas circunstancias para administrar dosis letales de fentanilo tanto a Penny como a sí mismo, evitando así el proceso judicial y permitiéndoles morir juntos.

¿CÓMO TERMINA “EL CLUB DEL CRIMEN DE LOS JUEVES”?

“El club del crimen de los jueves” concluye con el funeral de John y Penny, en el que Joyce es oficialmente admitida como integrante del club.

Además, en un acuerdo por no revelar sus actividades criminales, Bobby Tanner (Richard E. Grant) acepta vender Coopers Chase a un comprador elegido por Elizabeth: Joanna (Ingrid Oliver), lo que garantiza la supervivencia de la residencia y la seguridad de sus habitantes.

De esta forma, se establecen las bases para futuras aventuras del club, considerando que la saga literaria de Richard Osman proporciona abundante material para posibles secuelas. Y a ti, ¿te gusta la idea?

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie lideran el elenco de la película "El club del crimen de los jueves" (Foto: Netflix)

