Los fanáticos del terror ya pueden marcar la fecha: “El Conjuro: Últimos Ritos” (“The Conjuring: Last Rites”), que trae de vuelta a Ed y Lorraine Warren en su caso más aterrador. La cuarta película mantiene vivos todos los elementos clásicos: la muñeca Annabelle, demonios acechantes, sótanos malditos y el enfrentamiento definitivo entre la pareja de investigadores paranormales y las fuerzas del mal. Conoce la fecha exacta del estreno de Estados Unidos y mira el tráiler, que ya ha causado sensación, al prometer la vuelta de las icónicas pesadillas.

La nueva entrega, dirigida nuevamente por Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, se presenta como la culminación de las aterradoras crónicas de los Warren, con referencias directas a casos reales.

¿DE QUÉ TRATA “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”?

En “El Conjuro: Últimos Ritos”, Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) regresan para enfrentarse a uno de sus casos más oscuros: un demonio que atormenta a una familia en Pensilvania, en el apogeo de la popularidad de la pareja, en 1986. La película explora tanto el regreso a viejos terrores paranormales como la posibilidad de volver a ver monstruos clásicos del universo, incluida Annabelle. El guion, basado en la investigación real de los Smurl —caso célebre en la vida de los Warren—, desarrolla una historia repleta de sobresaltos, traumas no resueltos y la lucha final del matrimonio contra el mal.

El avance oficial confirma que viviremos secuencias de exorcismos, psicofonías, sangre y escenas límite donde la fe, el amor y el miedo marcan la diferencia entre la vida y la muerte, siendo Lorraine una vez más el centro de la batalla espiritual.

La familia Warren se enfrenta a nuevos demonios y viejos terrores en una película que promete cerrar la franquicia por todo lo alto (Foto: Warner Bros. Pictures.)

FECHA EXACTA DEL ESTRENO DE “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS” EN ESTADOS UNIDOS

“El Conjuro: Últimos Ritos” tendrá estreno exclusivo en cines de EE.UU. el 5 de septiembre de 2025. Posteriormente, y siguiendo la tendencia de Warner Bros. y New Line, se espera que la película esté disponible en HBO Max (Max) unas semanas después de su paso por salas, aunque la fecha de lanzamiento en streaming aún no ha sido confirmada oficialmente.

“El Conjuro: Últimos Ritos” se estrena el 5 de septiembre (Foto: Warner Bros. Pictures.)

MIRA EL TRÁILER “EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS”

