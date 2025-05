Solamente pasaron 24 horas desde su estreno para que la serie argentina de ciencia ficción “El Eternauta” confirme que tendrá una segunda temporada, noticia que ha dejado muy ansiosos a quienes ya hicieron una maratón con los primeros seis episodios de esta primera entrega, por lo que buscan conocer qué más pasará con Juan Salvo y el grupo de personas que buscan sobrevivir a la nevada mortal que cayó en pleno verano y está acabando con gran parte de la población. Si también estás haciéndote esta pregunta o quizá recién la verás, pero quieres conocer más, en esta nota te damos más detalles.

Esta producción se basó en la historieta argentina homónima del guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Fue publicada en la revista Hora Cero Semanal desde 1957 hasta 1959, teniendo gran cantidad de secuelas y reediciones.

La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra a través de una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población, por lo que un grupo de gente en Buenos Aires lucha por sobrevivir a esta amenaza. La serie está protagonizada por Ricardo Darín.

En "El Eternauta", una nevada mortal que acaba con gran parte de la población (Foto: Netflix)

CONFIRMACIÓN DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL ETERNAUTA”

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix Latinoamérica, confirmó que “El Eternauta” tendrá una nueva entrega. “Verdaderamente, lo que nosotros queríamos era hacer honor a la obra original. No podíamos pensar en hacer una serie basada en una obra de tal dimensión y tal ambición sin el presupuesto adecuado. Si no estamos cómodos o preparados para hacer una inversión de la envergadura que cada proyecto requiere, pensamos que es mejor no hacerlo (…). Sí, hay segunda temporada. Porque la historia lo requiere, básicamente”, dijo en entrevista con el sitio web La Capital.

Por su parte, el protagonista Ricardo Darín también confirmó la continuación de esta producción. “No es que está previsto porque creemos que va a cautivar a la gente. Está previsto porque la historia completa termina con una segunda temporada”, señaló en diálogo con el programa “Desayuno Americano”.

El actor Ricardo Darín protagoniza "El Eternauta", el volverá con su papel de Juan Salvo en la segunda temporada (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE “EL ETERNAUTA” TEMPORADA 2

A pesar de que se ha confirmado la segunda temporada de “El Eternauta”, no se conocen muchos detalles sobre la serie argentina de ciencia ficción. Si bien, se menciona que desde antes se tenía previsto una nueva tanda de episodios para darle un cierre, desconocemos si la nueva entrega ya está lista o se encuentra en proceso de rodaje. Lo que sí sabemos es que continuará la invasión alienígena y la lucha de la gente por sobrevivir.

La noticia de la llegada de “El Eternauta 2” alegró a los amantes de este género, pero quienes leyeron la historieta, al culminar de ver el episodio seis notaron que estaba inconclusa, por lo que saben que tenía continuidad.

Andrea Pietra, Carla Peterson y Marcelo Subiotto son personajes clave en "El Eternauta" (Foto: Netflix)

¿QUÉ VEREMOS EN “EL ETERNAUTA 2”?

Si vamos al último capítulo, nos percatamos que tras una arriesgada misión en tren para volver a la ciudad, una misteriosa luz llama la atención de Juan Salvo, quien tras seguirla descubre algo inimaginable: los soldados y los sobrevivientes están aliados con los bichos alienígenas. Lo peor es que todos son controlados por un ser con muchos dedos. ¿Qué pasará?

¿QUIÉNES REGRESAN A LA TEMPORADA 2 DE “EL ETERNAUTA”?

No cabe duda de que Ricardo Darín regresará con el papel protagónico de Juan Salvo, ya que es quien dirige la misión junto a los sobrevivientes de esta nevada mortal. Al igual que en los primeros seis capítulos actuará guiado por proteger a quienes ama.

Con el paso de los días conoceremos más detalles sobre la nueva temporada de esta producción argentina que está dando de qué hablar en Netflix.

Juan Salvo es interpretado por el actor Ricardo Darín en la serie argentina de ciencia ficción "El Eternauta" (Foto: Netflix)

