Si hay una estrella surcoreana que ha sabido conquistar a la audiencia global de Netflix, esa es Kim Da-mi. Y es que la actriz, quien hoy brilla como la protagonista de la película “El gran diluvio” (en su idioma original: "Daehongsu" y en inglés: “The Great Flood“), ha sido la figura de dos series de la plataforma de streaming de la “N” roja que miles de personas han disfrutado de inicio a fin. ¿Sabes de qué producciones se tratan? Pues, te las presento en las siguientes líneas.

Vale precisar que la premisa de “El gran diluvio” es francamente aterradora: resulta una inundación masiva ha cubierto el planeta y Seúl ha quedado bajo el agua.

Allí, Gu An-na (Kim Da-mi), una investigadora de inteligencia artificial, queda atrapada en un complejo de apartamentos que se hunde poco a poco... mientras debe proteger a un niño en medio del caos.

Por si fuera poco, la tensión aumenta con la llegada de un equipo de rescate liderado por Son Hee-jo (Park Hae-soo).

Y es que lo que parecía ser una misión de salvamento pronto revela capas cada vez más oscuras.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de Netflix:

LAS SERIES DE KIM DA-MI QUE DEBES VER EN NETFLIX

1. " Itaewon Class " (2020)

“Itaewon Class” (o "Itaewon Keullasseu“) es una de las series más famosas de la carrera de Kim Da-mi.

Allí ella interpreta a Jo Yi-seo, una influencer y genio con tendencias sociópatas que decide ayudar a un exconvicto, Park Sae-ro-yi (Park Seo-joon), a convertir su modesto bar en una franquicia gigante para vengarse de un poderoso conglomerado.

Cabe resaltar que, gracias a este complejo personaje (agresivo, inteligente y moralmente ambiguo), Kim Da-mi ganó el premio a la Mejor Actriz Revelación en los 56° Baeksang Arts Awards.

Entonces, si “El gran diluvio” te dejó con ganas de ver más del rango actoral de la artista, esta producción de 16 episodios es perfecta para ti.

2. " Aquel verano inolvidable " (2021)

La otra serie de Kim Da-mi que sí o sí debes agregar a tu lista de visualizaciones es "Aquel verano inolvidable" (también conocida como "Our Beloved Summer“ o ”Geu Hae Urineun“).

En esta comedia dramática de romance, ella muestra una faceta mucho más vulnerable y realista, alejada de la intensidad de la ciencia ficción o de su rol en “Itaewon Class”.

El póster de "Aquel verano inolvidable", serie coreana dirigida por Kim Yoon-jin y escrita por Lee Na-eun (Foto: SBS TV / Netflix)

Su sinopsis es la siguiente: Años después de filmar un documental en la escuela que se volvió viral, dos examantes enemistados vuelven a estar frente a cámara... y frente a frente.

Y sí, Kim Da-mi le da vida a la protagonista Kook Yeon-soo a lo largo de los 16 capítulos de la ficción. ¡No te la pierdas!

