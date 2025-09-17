La historia de “El verano en que me enamoré” estrenó -el 17 de septiembre- el episodio final de la tercera y última temporada. Si bien se anunció que no habría más temporadas del gran fenómeno juvenil que conquistó a cientos de miles de espectadores en todo el mundo, Amazon Prime Video ha anunciado una película que funcionará como conclusión oficial.

El anuncio se realizó durante la alfombra roja en París, donde el elenco celebró el cierre de la serie, que en alcanzó más de 25 millones de espectadores solo en su primera semana de estreno.

¿QUÉ SE SABE DE LA PELÍCULA “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Después de tres temporadas que rompieron récords de audiencia en Prime Video, la historia creada por Jenny Han tendrá un largometraje como broche de oro. “Queda otro gran hito en la trayectoria de Belly y pensé que solo una película podría darle el reconocimiento que merece. Estoy muy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans”, dijo Han al anunciar esta nueva etapa del proyecto.

Jenny Han será la guionista y coproductora ejecutiva, en colaboración con Sarah Kucserka y un grupo de productores que incluye a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen. La coproducción estará a cargo de Amazon Studios y wiip.

Elenco

La película contará nuevamente con Lola Tung en el papel de Belly, acompañada de Jackie Chung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman y Rain Spencer.

Belly y Conrad en el último capítulo de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER EL EPISODIO “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

La serie está disponible exclusivamente en Amazon Prime Video. Por lo tanto, para acceder al contenido, los usuarios necesitan una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El final de "The Summer I Turned Pretty" será el 17 de septiembre (Foto: Amazon Content Services)

