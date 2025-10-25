Mudarse dentro de Estados Unidos puede ser una experiencia emocionante, pero también implica una serie de trámites legales, y uno de los más importantes es el cambio de la licencia de conducir. Muchos conductores se preguntan si es posible conservar el permiso de su estado anterior y, al mismo tiempo, obtener uno nuevo en el lugar donde se establecen. La respuesta, sin embargo, es más clara de lo que parece: en la mayoría de los casos, no se pueden tener dos licencias de conducir de diferentes estados al mismo tiempo .

Según el portal legal NOLO, las leyes estatales de tránsito son bastante estrictas en este punto. Cada estado exige que los residentes cuenten con una sola licencia válida emitida por la entidad en la que viven.

De hecho, cuando una persona solicita una nueva licencia tras mudarse, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del nuevo estado le pedirá entregar la anterior. Esta medida busca mantener un sistema unificado y seguro, donde los registros de los conductores estén actualizados y libres de duplicaciones.

Para conducir legalmente en cualquier entidad, normalmente solo se requiere un permiso válido en donde se reside (Foto: Freepik)

UN DETALLE A TENER EN CUENTA

No obstante, existen ciertos periodos de transición en los que es posible usar temporalmente una licencia de otro estado. Por ejemplo, si alguien acaba de mudarse, puede seguir manejando con su permiso anterior durante un tiempo limitado antes de tramitar el nuevo. El plazo exacto varía según la jurisdicción, pero suele ir de los 30 a los 90 días. Durante ese lapso, el conductor debe realizar el cambio oficialmente para evitar sanciones.

¿Y por qué tanta insistencia en no tener licencias múltiples? El sitio VINsmart explica que la principal razón es el control de los registros. Permitir más de una licencia abriría la puerta a abusos: un conductor con su permiso suspendido en un estado podría mostrar el de otro para evadir la sanción. Además, cada estado comparte información con los demás mediante sistemas de verificación electrónica, lo que hace casi imposible mantener dos licencias activas sin ser detectado.

La fachada de un Departamento de Vehículos Motorizados (Crédito: AFP)

VARIOS ESTADOS TIENEN POLÍTICAS MUY CLARAS AL RESPECTO

Texas, por ejemplo, permite conducir con una licencia de otro estado durante 90 días después de mudarse, pero exige entregarla al solicitar la local. En Nueva York, el plazo es de solo 30 días, y se considera una infracción mantener más de una licencia, salvo en casos muy específicos.

Por su parte, Georgia y Indiana usan sistemas electrónicos —como el State-to-State Verification Service y el programa SPEXS— para comprobar si una persona ya posee una credencial activa en otro lugar y, de ser así, cancelarla automáticamente.

Además de prevenir el fraude, estas medidas también ayudan a combatir el robo de identidad, un problema creciente en Estados Unidos. Los sistemas de verificación cruzada entre estados aseguran que los permisos sean auténticos, estén vigentes y pertenezcan realmente a la persona que los porta. Así, se protege no solo la integridad de los registros, sino también la seguridad vial y la confianza en las autoridades de tránsito.

Aunque cada estado tiene sus propios plazos y procedimientos, la norma general es una sola: un conductor, una licencia, un estado. Si te mudas dentro de Estados Unidos, tendrás que entregar tu permiso anterior y solicitar uno nuevo en tu lugar de residencia. Mantener ambos no solo está prohibido, sino que podría traerte complicaciones legales. En temas de tránsito, la duplicidad no está permitida: la ruta correcta siempre es la transparencia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.