Te entiendo si esta noticia te agarra desprevenido y con el ánimo un poco abajo. Porque sí, es oficial: Disney+ decidió cancelar “Goosebumps” (o “Pesadillas”, como muchos la conocimos en Latinoamérica) tras solo dos temporadas. Esta decisión cae a muchos como un balde de agua fría y no es para menos.

La serie, que había logrado un buen arranque en 2023 con una propuesta antológica fresca y llena de nostalgia, no fue renovada para una tercera entrega, según confirmó TVLine y otros medios especializados. A pesar de su potente regreso al streaming y de contar con figuras como David Schwimmer y Ana Ortiz, la plataforma optó por cerrarle las puertas. Pero no todo está perdido porque todavía hay esperanzas.

¿QUÉ PASÓ CON “GOOSEBUMPS”?

La segunda temporada, titulada “La desaparición”, giró en torno a un misterioso caso ocurrido en 1994 y a dos hermanos, hijos de un profesor de botánica, que empiezan a descubrir secretos oscuros y sobrenaturales. Fue una mezcla de misterio, horror ligero y drama adolescente, que para muchos logró capturar el espíritu de los libros clásicos de Goosebumps.

Lo curioso es que, a nivel de visualizaciones, la serie no lo hizo nada mal. Según datos compartidos, acumuló más de 75 millones de horas vistas en Estados Unidos y 43 millones en otros 16 países. Eso no es poca cosa. Entonces, ¿por qué cancelarla?

Imagen promocional de la serie "Goosebumps" (Foto: Sony Pictures Television)

LA ESTRATEGIA DE DISNEY+ Y EL FUTURO INCIERTO

Sabemos que Disney+ ha estado haciendo algunos ajustes importantes en su catálogo. Series como “The Acolyte” del universo “Star Wars” o “Willow” también han sufrido recortes o cancelaciones. En el caso de “Goosebumps”, puede que la decisión esté más ligada a su modelo de contenido original frente a propiedades licenciadas, como en este caso.

Y acá viene lo interesante: “Goosebumps” no es propiedad directa de Disney, sino que fue producida por Sony Pictures Television, una compañía que opera como proveedor de contenido para terceros y no tiene su propia plataforma como Disney o Netflix. ¿Qué significa esto? Que la serie podría tener otra vida en otra plataforma.

"Goosebumps" es una serie de terror que cosechó fans en todo el mundo (Foto: Sony Pictures Television)

¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN NETFLIX?

No sería la primera vez que una serie encuentra nuevo hogar tras ser cancelada. En este caso, Netflix aparece como la opción más lógica. Para empezar, tiene un acuerdo vigente con Sony Pictures para distribución cinematográfica hasta 2026. Y además, ya ha trabajado con el universo R.L. Stine, como sucedió con la trilogía de “La calle del terror”.

Por si fuera poco, la mencionada empresa de streaming también ha rescatado series canceladas por otras plataformas, como “Cobra Kai” (de YouTube Premium) o “El agente nocturno”. Entonces, si hay una plataforma que puede darle otra oportunidad a “Goosebumps”, sin duda es Netflix.

¿QUÉ DECÍAN LOS CREADORES?

Rob Letterman, productor ejecutivo de la serie, comentó en su momento que la idea de hacer una serie antológica era precisamente para honrar el espíritu original de los libros. “Cada historia es única, con finales abiertos, giros inesperados… Nos permitió jugar con diferentes géneros y asustar de nuevo al público”, explicó.

Y es cierto. Cada capítulo tenía esa vibra entre terror y aventura adolescente que tanto marcó a los que crecimos con los libros. Incluso algunos episodios adaptaban tramas clásicas como “Stay Out of the Basement”, “Monster Blood” o “Welcome to Camp Nightmare”, con un toque moderno y visualmente atractivo.

