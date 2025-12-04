Desde su debut, el pasado 28 de noviembre del 2025, la serie “Heated Rivalry” (en español: “Más que rivales” o “Rivalidad intensa”) se ha convertido en un fenómeno indiscutible en el catálogo de HBO Max USA... causando furor en redes sociales. Así, si eres de aquellos que quiere saber qué sigue en la tensa y apasionada historia entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutar de su esperado episodio 3. ¡Presta atención!

Vale precisar que este drama deportivo y romántico se basa en la exitosa serie de libros “Game Changers” de Rachel Reid.

Así, se centra en dos jóvenes promesas del hockey que inician una rivalidad profesional que escala a una innegable atracción personal.

Entonces, a lo largo del tiempo, la trama explora cómo ambos mantienen una relación secreta llena de encuentros furtivos, mientras el mundo solo ve a dos enemigos jurados en el hielo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heated Rivalry”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “HEATED RIVALRY”?

El episodio 3 de la serie, cuyo título se mantiene en reserva de manera críptica como “******”, se estrena el viernes 5 de diciembre del 2025.​

Cabe resaltar que la primera temporada de la ficción cuenta con un total de seis capítulos, con el gran final programado para lanzarse el 26 de diciembre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “HEATED RIVALRY”?

Para la audiencia en Estados Unidos, el tercer episodio de “Heated Rivalry” sigue la programación habitual de estreno de los títulos de HBO Max.

Tal como te puedes imaginar, el lanzamiento es simultáneo en todo el país, variando según tu zona horaria:​

Hora del Pacífico (PT): 12:00 a.m.

12:00 a.m. Hora de la Montaña (MT): 1:00 a.m.

1:00 a.m. Hora Central (CT): 2:00 a.m.

2:00 a.m. Hora del Este (ET): 3:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “HEATED RIVALRY” ONLINE?

“Heated Rivalry” es una producción original de Crave (Canadá), pero está licenciada de forma exclusiva para HBO Max en el mercado estadounidense.

Entonces, para ver el episodio 3 sin problemas en EE. UU., debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK oficial del show televisivo.

Recuerda que los planes actuales que se ofrecen en el país norteamericano son:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

EL CALENDARIO RESTANTE DE “HEATED RIVALRY”

Tras este episodio, el calendario de “Heated Rivalry” se completa de la siguiente manera:

Episodio 4: “Rose” - viernes 12 de diciembre del 2025

“Rose” - viernes 12 de diciembre del 2025 Episodio 5: “I’ll Believe in Anything” - viernes 19 de diciembre del 2025

“I’ll Believe in Anything” - viernes 19 de diciembre del 2025 Episodio 6: “The Cottage” - viernes 26 de diciembre del 2025

Hudson Williams y Connor Storrie lideran el reparto de la serie "Heated Rivalry" como Shane Hollander e Ilya Rozanov, respectivamente (Foto: Accent Aigu Entertainment / Crave)

