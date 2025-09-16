“High Potential: Detective inesperada”, drama criminal creado por Drew Goddard para ABC y que se basa en la serie de televisión francesa y belga “HPI” de 2021, vuelve con una segunda temporada con más casos emocionantes y que requieren del gran talento intelectual de Morgan Gillory (Kaitlin Olson). Además, los nuevos episodios se adentrarán en la vida personal de los miembros del equipo del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Cuántos episodios tiene la temporada 2? ¿Cuándo se estrenarán en Hulu y Disney+?

En una entrevista con TV Guide a inicios del 2025, el productor ejecutivo y showrunner Todd Harthan comentó que tenía especial interés en profundizar en las historias individuales de todos los personajes. “Todavía ni siquiera hemos hablado de los amigos y la familia, ni de todas esas historias confusas; apenas hemos arañado la superficie de algunas relaciones”, aseguró.

Asimismo, agregó: “Creo que lo que a la gente le encantaba de la serie se mantendrá y, con suerte, incluso mejorará, y las cosas que les apasionan y que apenas vimos el año pasado florecerán. En esta pequeña historia de villanos, se avecinan giros inesperados. Me encanta pensar: ‘¿Qué esperaría si fuera un espectador?’. Me gusta experimentar y ofrecer algo inesperado, así que estoy emocionado por todo”.

Steve Howey es el encargado de interpretar a Nick Wagner en la temporada 2 de "High Potential: Detective inesperada" (Foto: ABC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”?

El primer episodio de la segunda temporada de “High Potential” se estrena el martes 16 de septiembre de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el 13 de enero de 2025. En Estados Unidos se emitirá a las 10 p.m. (hora del Este) en ABC.

Los capítulos de la nueva temporada estarán disponibles, al día siguiente de la emisión original, en Hulu y Disney+.

Por lo tanto, para ver la temporada 2 de “High Potential: Detective inesperada” solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”?

La temporada 2 de “High Potential: Detective inesperada” tiene 18 episodios, cinco más que la anterior entrega, que contó con 13 capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”

Episodio 1: Pawns: 16 de septiembre de 2025

Episodio 2: Checkmate: 23 de septiembre de 2025

Episodio 3: Eleven Minutes: 30 de septiembre de 2025

Episodio 4: 7 de octubre de 2025

Episodio 5: 14 de octubre de 2025

Episodio 6: 21 de octubre de 2025

Episodio 7: 28 de octubre de 2025

Episodio 8: 4 de noviembre de 2025

Episodio 9: 11 de noviembre de 2025

Episodio 10: 18 de noviembre de 2025

Episodio 11: 25 de noviembre de 2025

Episodio 12: 2 de diciembre de 2025

Episodio 13: 9 de diciembre de 2025

Episodio 14: 16 de diciembre de 2025

Episodio 15: 23 de diciembre de 2025

Episodio 16: 30 de diciembre de 2025

Episodio 17: 6 de enero de 2025

Episodio 18: 13 de enero de 2025

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”?

De acuerdo con la sinopsis del primer episodio de la temporada 2 de “High Potential”, “mientras trabaja incansablemente para proteger a su familia de las amenazas del Game Maker, otro crimen arrastra a Morgan nuevamente a su juego y el Departamento de Policía de Los Ángeles debe decidir si confiar en sus instintos antes de que el siguiente movimiento se vuelva fatal.”

Además, la nueva entrega debe responder a los misterios relacionados con Roman, el ex de Morgan, lo que causó la separación de Ludo y Morgan, y lo que está pasando entre Tom y la protagonista.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”

Kaitlin Olson como Morgan Gillory

Steve Howey como Nick Wagner

Judy Reyes como Selena Soto

Daniel Sunjata como Adam Karadec

Deniz Akdeniz como Lev “Oz” Ozdill

Javicia Leslie como Daphne Forrester

Amirah Johnson como Ava Gillory

Matthew Lamb como Elliot Radovic

Judy Reyes da vida a Selena Soto en la segunda temporada de "High Potential: Detective inesperada" (Foto: ABC)

