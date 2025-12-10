¡Trevor Bingley está de regreso! Después de haberlo visto desatando el caos cuando intentó “derrotar” a una abeja que se metió a la mansión de lujo que cuidaba mientras sus dueños se fueron de vacaciones en “Man vs. Bee”, ahora el torpe padre de familia separado se meterá en otra loca y disparatada aventura en “Hombre vs. Bebé”. ¿De qué trata esta serie navideña y cuándo se estrena? En los siguientes párrafos, una guía completa de esta producción británica.

¿DE QUÉ TRATA “HOMBRE VS. BEBÉ”?

“Hombre vs. Bebé” (en su idioma original: “Man vs. Baby”) nos presenta a Trevor Bingley, quien debe enfrentarse a un nuevo reto: cuidar un lujoso ático en Londres, pero no lo hará solo, pues tendrá de acompañante a alguien que no había pedido, lo que complicará su trabajo.

Esto lo llevará a vivir situaciones imprevistas e inesperadas, mientras trata de cumplir con todas sus obligaciones. La serie se ambiente la época navideña.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HOMBRE VS. BEBÉ”?

La serie “Hombre vs. Bebé” se estrena este 11 de diciembre de 2025 en Netflix; por lo tanto, para disfrutar de esta producción solamente debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MAN VS. BABY”

De acuerdo con la breve descripción que le da Netflix, se lee: “Antes de Navidad, un papá que, por cada paso que da, mete la pata debe encargarse de cuidar no solo una lujosa propiedad de Londres ¡sino también a un bebé que no es suyo!”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO?

Rowan Atkinson como Trevor Bingley

Alanah Bloor

Claudie Blakley

Susannah Fielding

Robert Bathurst

Ellie White

Angus Imrie

Sunetra Sarker

Joseh Balderrama

FICHA TÉCNICA DE “HOMBRE VS. BEBÉ”

Título original: Man vs. Baby

Man vs. Baby Año: 2025

2025 País: Reino Unido

Reino Unido Dirección: William Davies, Rowan Atkinson y David Kerr

William Davies, Rowan Atkinson y David Kerr Creadores: William Davies y Rowan Atkinson

William Davies y Rowan Atkinson Guion: Rowan Atkinson y William Davies

Rowan Atkinson y William Davies Compañías: HouseSitter Productions

HouseSitter Productions Distribuidora: Netflix

