A veces, uno se cruza con una película que lo sorprende de verdad. Estaba buscando algo distinto para ver en Netflix y quería una historia que me hiciera desconectarme un rato, pero terminé encontrando algo mucho más profundo. Es una narración que, sin exagerar, me dejó reflexionando por un buen rato. Porque no se trata solo de entretenimiento, sino de una mirada honesta sobre la vida, la muerte y las segundas oportunidades.

Es curioso cómo ciertos cambios pueden transformar por completo a una persona. Y no hablo solo de decisiones o experiencias, sino de situaciones tan extremas como recibir un nuevo órgano. Imagina por un momento que el corazón de alguien más empezara a latir en tu cuerpo. ¿Hasta qué punto seguirías siendo tú? Esa es una de las preguntas que plantea esta película, y lo hace con una sensibilidad que pocas veces se ve.

Lo que me cautivó desde el principio fue el tono. No intenta forzar emociones, simplemente te lleva por el camino de un personaje que empieza a descubrir emociones que antes le eran completamente ajenas. Y lo más interesante es que, aunque es una historia profundamente argentina, tiene una fuerza emocional universal. Da igual si vives en Estados Unidos, México, España o cualquier otra parte: vas a conectar.

La película se llama “Corazón delator” y ya está disponible en Netflix desde el 30 de mayo. Si no la has visto, te la recomiendo sinceramente. No solo por su historia, sino por el modo en que nos recuerda que a veces, la vida nos ofrece una segunda oportunidad… incluso cuando creemos que todo está perdido.

¿DE QUÉ TRATA “CORAZÓN DELATOR”?

La historia sigue a Juan Manuel Guerrico, interpretado por Benjamín Vicuña, un empresario exitoso pero frío, acostumbrado a vivir sin mirar demasiado a su alrededor. Todo cambia cuando sufre un problema de salud que lo lleva a necesitar un trasplante de corazón. A partir de ese momento, su forma de ver la vida comienza a transformarse.

Impulsado por una inquietud difícil de explicar, Juan Manuel decide investigar quién fue su donante. Así llega a conocer a Pedro Vázquez, un hombre humilde, muy querido por su comunidad, que falleció recientemente. En ese proceso, también se cruza con Valeria, la viuda de Pedro, interpretada por Julieta Díaz. Lo que empieza como una búsqueda de respuestas se convierte en una relación emocional intensa.

Sin contarle la verdad a Valeria, Juan Manuel se involucra cada vez más con ella y con el barrio donde vivía Pedro, una comunidad que ahora enfrenta la amenaza de ser desplazada. Movido por una mezcla de culpa, curiosidad y algo que no logra explicar, Juan Manuel intenta ayudar, sin revelar nunca que en su pecho late el corazón de su esposo fallecido.

REPARTO Y PERSONAJES

La película está protagonizada por un elenco destacado del cine y la televisión de habla hispana:

Benjamín Vicuña como Juan Manuel Guerrico, un hombre enfrentado a su propia transformación interior.

Julieta Díaz como Valeria, la viuda que sin saberlo, vuelve a enamorarse del corazón de su esposo.

Facundo Espinosa como Pedro Vázquez, el donante que sigue presente de forma simbólica en toda la historia.

Peto Menahem, Gloria Carrá, Julia Calvo, Yayo Guridi y Bicho Gómez completan el elenco con personajes secundarios que aportan humor, ternura y profundidad.

La película cuenta también con la participación de Verónica Hassan, Javier De Nevares, Mariano Sayavedra, Christian Marchi, Manuel Da Silva, Mili Schauer, Annasofía Facello y Lisandro Fiks, entre otros. Cada uno de ellos le da vida a una comunidad diversa, que juega un rol clave en el desarrollo de la historia.

¿CÓMO VER “CORAZÓN DELATOR”?

“Corazón Delator” está disponible en todo el mundo a través de Netflix desde el 30 de mayo de 2025. No necesitas nada más que una cuenta activa en la plataforma para verla. Si estás en Estados Unidos, puedes acceder directamente con subtítulos en inglés o doblaje, si lo prefieres.

La película tiene una duración perfecta para una noche tranquila, y su historia invita a ser compartida. Puede ser una buena opción para ver en pareja, en familia o incluso en solitario, si estás en ese momento en el que buscas algo que deje huella.

