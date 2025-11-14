En el amplio catálogo de Netflix, hay una película que se ha convertido en todo un fenómeno global. Y es que, según FlixPatrol, lidera las listas de lo más visto... tanto en Estados Unidos como a nivel global. ¿Y lo más llamativo? Pues, en un reflejo de la fuerza latina en Hollywood, la cinta está dirigida por un galardonado director mexicano y tiene como protagonista al actor guatemalteco Oscar Isaac.

Vale precisar que la producción se desarrolla a lo largo de 149 minutos de metraje y, además de Isaac, cuenta con las actuaciones de estrellas de la talla de Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

Asimismo, fue escrita y dirigida por el ganador del Oscar Guillermo del Toro, tomando como referencia una icónica novela clásica de Mary Shelley publicada en 1818.

Por supuesto, la película a la que me refiero no es otra que “Frankenstein”, la cual ya ha conquistado a millones de suscriptores de la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

¿DE QUÉ TRATA “FRANKENSTEIN”?

Ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, “Frankenstein” narra la historia del atormentado genio Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico obsesionado con desafiar a la muerte y darle vida a una criatura compuesta por partes de diferentes cadáveres.​

De esta manera, la ficción explora la relación entre Victor y La Criatura (Jacob Elordi), a quien ve como un experimento monstruoso, pero que—en realidad—posee fragmentos y recuerdos de hombres diferentes.

MIRA EL TRÁILER DE “FRANKENSTEIN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FRANKENSTEIN”?

A continuación, repasa la lista de intérpretes que conforman el elenco principal de la película de Netflix:​

Oscar Isaac como Victor Frankenstein

como Victor Frankenstein Jacob Elordi como La Criatura / El Monstruo de Frankenstein

como La Criatura / El Monstruo de Frankenstein Mia Goth como Elizabeth Lavenza y la Baronesa Claire Frankenstein

como Elizabeth Lavenza y la Baronesa Claire Frankenstein Christoph Waltz como Heinrich Harlander

como Heinrich Harlander Felix Kammerer como William Frankenstein

como William Frankenstein Lars Mikkelsen como el Capitán Anderson

¿CÓMO VER “FRANKENSTEIN”?

Desde el pasado viernes 7 de noviembre del 2025, la película “Frankenstein” está disponible a nivel global en Netflix.​

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Actualmente, estos son los planes de Netflix que puedes adquirir en Estados Unidos:

Estándar con anuncios: $7.99/mes

$7.99/mes Estándar (sin anuncios): $17.99/mes

$17.99/mes Premium (4K Ultra HD): $24.99/mes

Cabe resaltar que el largometraje también sigue presente en la cartelera de cines selectos de EE. UU. para quienes prefieren la experiencia colectiva al ver el filme.

