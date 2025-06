Hay días en los que simplemente todo se desborda, se sale de control y uno pasa a estar cabizbajo. Y no me refiero a algo dramático, sino a esos momentos en los que uno siente que ya no puede más, que cada pequeña cosa pesa el triple y que el mundo entero parece haberse confabulado para exigirte más de lo que puedes dar. ¿Te ha pasado? Seguro que sí y, evidentemente, a mí también. Y cuando eso ocurre, muchas veces me queremos distraernos y una serie o película de Netflix puede ser la escapatoria perfecta. Eso sí, no te sorprendas si encuentras producciones en las que precisamente habrá todo eso que sientes, pero reflejado en personajes y a un nivel mucho más extremo.

Hace poco me pasó algo así. No estaba en un buen momento, así que quise despejar la mente en Netflix y mientras buscaba algo para ver me topé con algo que me tocaría, para ser algo honesto. No quería fantasías ni finales de cuento; buscaba una historia sensible, cruda, de esas que te abrazan, aunque duelan. Fue así como llegue a este largometraje que, desde el primer minuto, me hizo pensar en tantas mujeres que conozco. Madres, hermanas, amigas… todas ellas arrastrando cargas invisibles que el mundo a menudo ni nota y más aún si se trata de hacer lo posible para ayudar a los hijos.

Lo que más me impactó fue la manera en que la historia se sentía cercana. Nada de giros imposibles o grandes efectos. Todo era simple, cotidiano, pero profundamente doloroso. Sentí que la película hablaba de tantas mujeres hartas, que en muchas oportunidades callan, esconden su dolor y preocupaciones con la finalidad de mostrar una buena cara a los suyos y así seguir adelante.

Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba viendo “Harta” (Straw, en inglés), la nueva película dirigida por Tyler Perry que llegó a Netflix el 6 de junio. Y te lo digo con el corazón en la mano: no es una película más. Es un grito contenido. Una historia tan real que duele, pero que también libera. Está entre los títulos más vistos de la plataforma de streaming y todo el mundo la está comentando, así que tú no puedes omitirla.

Taraji P. Henson interpreta a la protagonista Janiyah Wiltkinson a lo largo de "Harta", película escrita, dirigida y producida por Tyler Perry (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “HARTA”?

La historia gira en torno a Janiyah, interpretada de forma magistral por Taraji P. Henson, una madre soltera que está al borde del colapso. Su hija está enferma, su empleo está en riesgo y todo parece empujarla al límite. La película se desarrolla a lo largo de un solo día, uno en el que las pequeñas injusticias, el cansancio acumulado y la falta de apoyo terminan por quebrarla.

Lo que hace tan potente esta historia es cómo Tyler Perry construye la tensión desde lo más cotidiano. No hay melodrama innecesario: solo una mujer real enfrentando un sistema que parece haber olvidado su humanidad. Es una película profundamente empática, que te deja pensando mucho después de que termina.

ACTORES Y PERSONAJES

El reparto es una de las grandes fortalezas de esta producción. Cada actor aporta una dimensión auténtica a sus personajes, logrando que la historia se sienta viva y sincera. Te comparto quién es quién:

Taraji P. Henson como Janiyah, la protagonista que representa a tantas mujeres invisibles para el sistema.

Sherri Shepherd es Nicole Parker, una cajera de banco que se cruza con Janiyah en uno de sus peores momentos.

Teyana Taylor como Detective Raymond, una policía que, aunque firme, muestra un destello de empatía.

Glynn Turman interpreta a Richard, el jefe de Janiyah: duro, distante y sin compasión.

Sinbad es Benny, un vecino silencioso pero observador que conoce más de lo que aparenta.

Rockmond Dunbar como Jefe Wilson, la encarnación de un sistema de justicia frío y burocrático.

Sherri Shepherd como Nicole Parker en la película "Harta" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

“Harta” está disponible exclusivamente en Netflix, y ya forma parte de las películas destacadas en la plataforma en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, etc. Solo necesitas una cuenta activa y acceso a la app o al sitio web para verla desde cualquier dispositivo.

Con su estreno el 6 de junio, la película ya está generando conversación entre quienes buscan cine con contenido social y emocional. Si valoras las historias que tocan temas reales como la desigualdad, la maternidad en solitario y el agotamiento emocional, esta es una cinta que no deberías dejar pasar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.