Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., su política migratoria ha sido más rigurosa, la cual afecta considerablemente a los inmigrantes que pretenden construir una vida en el país; sin embargo, existe una oportunidad de solicitar asilo sin contar con los papeles tradicionales. ¿Es posible? En caso estés interesado por esta información, te invito a leer los siguientes párrafos para que sepas quiénes pueden acceder a este derecho y qué pasos son necesarios cumplir para evitar inconvenientes.

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Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., al dictaminar que los migrantes tienen el derecho de solicitar este beneficio migratorio en la frontera sur del país sin la necesidad de presentar una documentación. Es más, ningún decreto presidencial podrá impedir ello.

El panel de tres jueces concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por su siglas en inglés) ampara este derecho; es más, señalaron que el Congreso no le otorgó al Ejecutivo la potestad de eliminarlo mediante decretos.

Entonces, la directriz presidencial que mantenía restringido dicho acceso desde que inició la administración Trump (20 de enero del 2025) ha quedado invalidada.

Como parte de su política migratoria, el mandatario Trump también fue riguroso con las personas que solicitan asilo. (Crédito: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Quiénes podrán solicitar asilo en EE.UU. tras el fallo del tribunal

Debes tener en cuenta que este fallo judicial no implica una reapertura irrestricta de los límites fronterizos , sino que permitirá a un grupo específico de personas, previamente excluidas por un decreto del mandatario estadounidense, recupere su derecho a solicitar protección legal.

Entonces, las personas que podrán solicitar a un asilo son aquellos que huyen de una persecución por sus creencias, de un riesgo de tortura en su país de origen y los solicitantes en la frontera sur bloqueados por la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025.

Ante este fallo, muchos inmigrantes tienen la oportunidad de acceder a esta protección. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Es importante resaltar que este fallo aún no es definitivo, pues la Administración Trump podría apelar ante en el pleno del tribunal o llevar el caso a la Corte Suprema; es más, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que iniciará una revisión.

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