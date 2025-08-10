¿Buscas una historia inspiradora para cerrar el fin de semana? Netflix tiene una excelente opción. Aunque no se trata de un estreno reciente, no te arrepentirás de ver los 136 minutos que dura la película protagonizada por Samuel L. Jackson y dirigida por Thomas Carter. La cinta de 2005 está basada en la historia de la vida real y ganó varios premios como Mejor director en los Black Reel de 2006, Logro destacado en dirección en los BET 2005 y Actor destacado en una película en la 37.ª edición de los Premios de Imagen de la NAACP.
El drama deportivo está inspirado en la historia del entrenador de baloncesto de la escuela secundaria Richmond, Ken Carter, quien en 1999 suspendió a su equipo de baloncesto debido a malos resultados académicos. Aunque su decisión fue polémica, dio buenos resultados.
Probablemente, adivinaste que se trata de “Juego de honor” (“Coach Carter” en su idioma original), que cuenta con un guion coescrito por John Gatins y Mark Schwahn. Además, cuenta con un reparto que incluye a Rob Brown, Channing Tatum (en su debut cinematográfico), Debbi Morgan , Robert Richard y la cantante Ashanti.
Desde que está disponible en Netflix, "Coach Carter” está en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y otros países del mundo.
¿DE QUÉ TRATA “JUEGO DE HONOR”?
De acuerdo con la sinopsis de Netflix, en “Coach Carter”, “un entrenador de baloncesto escolar impone un código de conducta estricto a su equipo y toma una decisión atrevida cuando las calificaciones comienzan a bajar.”
Cuando el personaje interpretado por Samuel L. Jackson, nominado al Premio de la Academia, se convierte en el entrenador del equipo de baloncesto de la preparatoria Richmond, los Oilers, implementa contratos estrictos que exigen mejorar sus calificaciones. A pesar de la controversia, la mayoría de los jugadores firman los contratos, pero no parecen dispuestos a seguir las nuevas reglas.
“Juego de honor” también se centra en los problemas y obstáculos con los que los jugadores deben lidiar. Desde las pandillas, las drogas, hasta la cárcel.
¿CÓMO VER “JUEGO DE HONOR”?
“Juego de honor”, la película protagonizada por Samuel L. Jackson, está disponible en Netflix, por lo tanto, para ver el drama deportivo solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.
También puedes ver “Coach Carter” en Amazon Prime Video y Apple TV+.
TRÁILER DE “JUEGO DE HONOR”
ACTORES Y PERSONAJES DE “JUEGO DE HONOR”
- Samuel L. Jackson como Ken Carter
- Rob Brown como Kenyon Stone
- Robert Ri’chard como Damien Carter
- Rick Gonzalez como Timo Cruz
- Nana Gbewonyo como Junior Battle
- Antwon Tanner como Worm
- Channing Tatum como Jason Lyle
- Ashanti como Kyra
- Debbi Morgan como Tonya Carter
- Vincent Laresca como Renny
- Denise Dowse como Principal Garrison
- Mel Winkler como Coach White
- Ray Baker como St. Francis Coach
- Octavia Spencer como Mrs. Willa Battle
- Texas Battle como Maddux
- Adrienne Bailon como Dominique
- Dana Davis como Peyton
- Sonya Eddy como Worm’s mother
- Lil Scrappy como Kentrell
