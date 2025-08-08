Si estás buscando pasarla bien frente a tu pantalla, sin lugar a duda Netflix tiene una propuesta interesante para ti, pues en su catálogo hay una serie que te sacará varias carcajadas, al presentarnos situaciones inusuales e irreverentes cuando veamos a los personajes principales entrar en acción el momento que alguien fallece. ¿Adivinas de cuál se trata?

En caso no se te pase algún título por la mente, te lanzamos otra pista: se trata de una producción española protagonizada por Carlos Areces. ¿Nada? Aquí va otra: fue creada en un inicio para Movistar Plus, pero desde su tercera temporada pasó a ser propiedad del gigante de streaming.

Bueno, se trata de “Muertos S.L.”, la comedia española cargada de sarcasmo y humor negro, que se estrenó en abril de 2024. Fue renovada para una segunda temporada el 25 de enero de 2024, y recibió luz verde la tercera entrega a finales de octubre de 2024.

"Muertos S.L." es la serie española que arrasa en la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MUERTOS S.L.”

“Muertos S.L.” comienza con la partida del propietario y fundador de la funeraria Terrogrosa, Gonzalo Torregrosa. Debido a que la empresa queda en el aire, Dámaso Carrillo, su mano derecho en la empresa, toma el mando del negocio para darle continuidad, pero la viuda Nieves decide ponerse al frente con su entusiasta e inútil yerno Chemi, quien es experto en Marketing. Algo que para las hijas del fallecido no debía ocurrir, pues ellas tenían pensado cerrar todo para montar un gimnasio.

A raíz de ello, Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, pero mientras todo esto sucede, su competencia, la funeraria Transitus, comienza a expandir su negocio y a un caso a lo #metoo amenaza el legado de Gonzalo Torregrosa.

Entra un muerto, salen los secretos y más. Así es "Muertos S.L.", la irreverente serie española que llegó a la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “MUERTOS S.L.”

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “MUERTOS S.L.” Y DÓNDE VERLAS?

La serie “Muertos S.L.” tiene en total tres temporadas, las dos primeras aterrizaron en Netflix el 31 de julio de 2025, mientras que la tercera entrega llega este 21 de agosto.

Todos los capítulos están disponibles a nivel mundial y podrán verse vía el gigante de streaming, por lo que deberás contra con una suscripción.

Carlos Areces como Dámaso Carrillo en la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

ELENCO DE LA COMEDIA ESPAÑOLA

Lidera el reparto de “Muertos S.L.”, Carlos Areces (“Superestar” y “La que se avecina”). También están: Ascen López (“Machos Alfa”), Salva Reina (“El 47” y “Legado”), Aitziber Garmendia (“Machos Alfa”), Adriana Torrebejano (“Cristo y Rey”), Diego Martín (“Legado”), Gerard B. Fillmore (“Reyes de la noche”), Amaia Salamanca (“Bienvenidos a Edén”), Roque Ruiz (“El pueblo”), Lorea Intxausti (“Go!aze”) y Manolo Cal (“Cuéntame cómo pasó”).

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MUERTOS S.L.”?

TEMPORADA EPISODIOS Temporada 1 8 Temporada 2 6 Temporada 3 6

