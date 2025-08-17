¿Te fascinan las películas de terror sobrenatural que tengan a personas poseídas por el diablo siendo el eje de la trama? Si es así, Netflix tiene en su catálogo un filme que te pondrá los pelos de punta cuando veas a más de un individuo – niño o adulto – dejarse llevar por fuerzas demoníacas. A diferencia de otras cintas, no será un sacerdote quien tenga que luchar contra esos espíritus malignos, sino una mujer. ¿Adivinas a cuál me refiero?

Aquí va una pista más: se trata de una monja que podría convertirse en la primera exorcista, pero su lucha no será nada fácil, ya que una fuerza diabólica de su pasado parece que regresó por ella. Me refiero a “Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español).

En “Prey for the Devil”, Ann es una monja que entrena para convertirse en la primera mujer exorcista (Foto: Gold Circle Films / Lionsgate)

SINOPSIS DE “PREY FOR THE DEVIL”

“Prey for the Devil” nos presenta la historia de la hermana Ann, una joven monja que está convencida de que su vocación es realizar exorcismos; sin embargo, no puede hacer ninguno porque según las tradiciones de la institución, esta labor solamente está permitida a los sacerdotes.

Con el apoyo de un mentor que siente su don especial, se le permite observar las sesiones de capacitación reales, pero al querer demostrar su valía, todo da un giro personal cuando conoce a uno de los pacientes más perturbados de la escuela. Es así como se producen encuentros en los que Ann enfrenta un pasado doloroso y oscuro.

Es entonces cuando el poder del mal y sus propias habilidades sorprendentes se realizan plenamente. Pero ¿serán suficientes para expulsar al demonio de su vida y la de los poseídos?

Demonios del pasado persiguen a Ann en “Prey for the Devil” (Foto: Gold Circle Films / Lionsgate)

TRÁILER DE “PREY FOR THE DEVIL”

En el tráiler de “Prey for the Devil”, vemos en un primer momento a la hermana Ann en la escuela de exorcismo San Miguel Arcángel, donde le informan que las sesiones son obligatorias para todos. De inmediato, ella empieza a contar su historia: “Mi madre sufría depresión, incluso desde niña sabía que era algo más. Mi mama decía que escuchaba una voz interior, decía que la voz no la quería a ella… me quería a mí”, mientras aparecen tomas de cuando era menor rezando en su habitación cuando su progenitora quería entrar.

Luego, Ann aparece entrando a un salón en el que están quienes quieren aprender a exorcizar, por lo que es presentada por un sacerdote que está a cargo de la sesión. Él les informa que la joven está solamente en condición de observadora. Posteriormente, van a ver uno de los casos.

Mientras están en la habitación con una menor llamada Natalie, dos de los aprendices – con Biblia en mano, un crucifijo y agua bendita – hablan en nombre de Dios para echar al demonio de su ser, pero no lo logran hasta que ve a la monja, por lo que decide lanzarse bajar de lo alto de su habitación de un brinco para decirle: “¡Déjame entrar!”.

Posteriormente, Ann y su maestro están conversando, por lo que ella no duda en hacerle la siguiente confesión: “Creo que el demonio que atormenta a Natalie y el demonio que poseía a mi mamá son el mismo”. Por tal motivo, van a la máxima autoridad laica a pedir permiso para que le enseñen a la monja cómo protegerse a sí misma y a los demás”. Al final del tráiler, parece que la protagonista es poseída.

¿CÓMO VER “PREY FOR THE DEVIL”?

“Prey for the Devil” se encuentra disponible en Netflix; por tanto, para poder disfrutar de esta película, solamente debes tener una suscripción activa en la plataforma de streaming.

En “Prey for the Devil”, hay varias personas, desde niños, que se encuentran poseídos (Foto: Gold Circle Films / Lionsgate)

ELENCO DE “PREY FOR THE DEVIL”

Jacqueline Byers como la hermana Ann

Virginia Madsen como la Dra. Judy Peters

Ben Cross como el cardenal Matthews

Colin Salmon como el padre Quinn

Christian Navarro como el padre Dante

Nicholas Ralph como el padre Raymond

En “Prey for the Devil”, cuando dos aprendices de exorcismo ponen en práctica sus conocimientos (Foto: Gold Circle Films / Lionsgate)

