En este thriller, Brad Pitt interpreta a un asesino estadounidense que sufre ansiedad y se lamenta de su persistente mala suerte (Foto: Sony Pictures)
Carla Ocaña

El pasado domingo 10 de agosto del 2025, un interesante thriller de acción y comedia se sumó al catálogo de Netflix en varios países. Se trata de una película del director David Leitch protagonizada por la superestrella de Hollywood Brad Pitt. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta es una adaptación de una novela del autor japonés Kōtarō Isaka y se extiende a lo largo de 126 minutos de metraje.

En el reparto, además de Pitt, nos encontramos con figuras como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry y hasta Bad Bunny. Sí, todo un grupo de celebridades.

La producción no es otra que "Tren bala" (en su idioma original: "Bullet Train“), la cual -según - ya está incluida en el Top 10 de películas más vistas de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “TREN BALA”?

"Tren bala" narra la historia de Ladybug, un asesino con mala suerte decidido a llevar a cabo sus cometidos de manera pacífica tras demasiados “trabajos” que lo han descarrilado.

El destino, en cualquier caso, tiene otros planes para él, ya que su última misión lo localiza en una vía de colisión con adversarios letales venidos de alrededor del planeta –todos con objetivos conectados, a la vez que enfrentados– en el tren más rápido del mundo.

Así, resulta que el final del trayecto es solo el comienzo de un salvaje y emocionante viaje a través del Japón más moderno.

MIRA EL TRÁILER DE “TREN BALA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TREN BALA”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de "Tren bala":

  • Brad Pitt como Ladybug (en Latinoamérica: Catarina y en España: Mariquita)
  • Joey King como Príncipe
  • Aaron Taylor-Johnson como Mandarina
  • Brian Tyree Henry como Limón
  • Andrew Koji como Yuichi Kimura
  • Hiroyuki Sanada como El Anciano
  • Michael Shannon como Muerte Blanca
  • Bad Bunny como Lobo
  • Sandra Bullock como María
  • Zazie Beetz como El Avispón
  • Logan Lerman como El Hijo

¿CÓMO VER “TREN BALA”?

En América Latina, puedes ver “Tren bala” a través de Netflix. Por lo tanto, si te encuentras en este territorio, asegúrate de contar con

España, la producción está disponible en mientras que, en Estados Unidos, vía y

El póster de "Tren bala", película del director David Leitch que se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures)

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

