El thriller “Incontrolables” llegó a Netflix y ya está siendo uno de los estrenos más comentados de este otoño. La serie, creada por el canadiense Mae Martin, propone una atmósfera en la que la calma de un pueblo se rompe con la sospecha de que algo turbio se esconde bajo su aparente perfección. Con un elenco de primer nivel y un misterio que atrapa desde el primer episodio, la producción ya genera expectativa entre los amantes de las historias oscuras y llenas de tensión.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “INCONTROLABLES”?

Martin no solo firma el guion, sino que también se pone en la piel de un oficial de policía recién llegado a Tall Pines, un lugar en apariencia idílico al que se muda junto a su esposa Laura (interpretada por Sarah Gadon).

Aunque "Incontrolables" se ambienta en Vermont, la serie se filmó íntegramente en Canadá (Foto: Netflix)

La calma, sin embargo, se fractura cuando el personaje comienza a desconfiar de Evelyn Wade (Toni Collette), la carismática líder de la escuela local para jóvenes con problemas. Ese contraste entre lo que la comunidad muestra y lo que oculta marca el pulso de la narrativa.

El misterio se intensifica con la participación de dos adolescentes rebeldes, Leila (Alyvia Alyn Lind) y Abbie (Sydney Topliffe), quienes parecen guardar las claves para comprender qué se esconde tras la fachada de Tall Pines. Su vínculo con la escuela y su rol en los secretos de la ciudad los convierte en piezas centrales de un rompecabezas que promete giros inesperados.

Millbrook es un pequeño pueblo a las afueras de Toronto, y sus calles se utilizaron en Wayward para construir el pueblo de Tall Pines (Foto: Netflix)

LAS LOCACIONES DONDE FUE GRABADA LA SERIE “INCONTROLABLES”

Con ocho episodios, la serie no solo pretende atrapar con su trama, sino también envolver al espectador en un escenario inquietante. Para lograrlo, la producción eligió rodar en Canadá , aprovechando tanto paisajes urbanos como rurales para construir la atmósfera del ficticio Tall Pines. Toronto, Ontario, fue el punto de partida para dar vida a esta ciudad de doble cara.

Uno de los lugares más destacados fue la pequeña ciudad de Millbrook , situada a apenas una hora de Toronto. Sus calles y su encanto pintoresco fueron transformados en el corazón de Tall Pines, con fachadas modificadas, señalización ficticia y un aire de misterio que encajaba perfecto con la historia. A mediados de 2024, incluso se cerró King Street East para rodajes, lo que convirtió al pueblo en un set vivo y cambiante.

Millbrook, sin embargo, no solo sirve como telón de fondo en “Incontrolables”. Este lugar ya ha aparecido en otras producciones televisivas, como episodios de “Reacher”, el thriller de Prime Video protagonizado por Alan Ritchson. Esa versatilidad confirma el atractivo cinematográfico del pueblo, que logra camuflarse entre géneros y atmósferas sin perder su identidad visual.

La elección de este destino no es casual: críticos y visitantes coinciden en que Millbrook tiene un encanto especial. En TripAdvisor, algunos viajeros lo describen como un lugar con senderos que conducen a vistas increíbles, estanques, bosques y un casco antiguo con un aire centenario. Esa mezcla de belleza natural y tradición lo convierte en un espacio capaz de sostener tanto la calidez de un pueblo acogedor como el trasfondo inquietante que exige un thriller psicológico.

