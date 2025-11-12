Tras la inquietante aparición de Pennywise al final del capítulo 3, los fanáticos de “IT: Bienvenidos a Derry” están ansiosos por saber qué pasará en el episodio 4 de la serie de terror. Si no quieres perderte ningún detalle, te doy a conocer el día, el horario y el link para disfrutar – y también temblar – de la trama que nos tiene enganchados.

Vale mencionar que esta producción, mezcla horror sobrenatural con drama, sirve como precuela de los filmes “It” (2017), que se ambienta en 1988, e “It: Capítulo dos” (2019), que se ubica en el año 2016, 27 años después de los eventos de la primera cinta.

En "IT: Bienvenidos a Derry", esta es la fotografía que tomaron los niños. En el lado derecho se ve la forma de payaso de Pennywise (Foto: HBO)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 4 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

De acuerdo con el cronograma establecido, el capítulo 4 de “IT: Bienvenidos a Derry” se estrena este domingo 16 de noviembre del 2025 en HBO Max. Según la ubicación en la que te encuentres, podrás disfrutar de la serie en el siguiente horario:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México (Ciudad de México) Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia y Países Bajos: lunes 17 a las 3:00 a.m.

lunes 17 a las 3:00 a.m. Reino Unido y Portugal: lunes 17 a las 2:00 a.m.

El momento en el que los niños se reúnen en el cementerio (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Debido a que “IT: Bienvenidos a Derry” se encuentra disponible en HBO Max, el episodio 4, al igual que el resto de los capítulos, se estrenan en la plataforma en el horario antes indicado.

El canal HBO: los episodios también se transmiten por televisión, simultáneamente con el lanzamiento en el streaming.

La serie "IT: Bienvenidos a Derry" expande el universo ficticio que nació en 1986, con el lanzamiento de la novela "It" de Stephen King (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

¿DE QUÉ TRATARÁ EL EPISODIO 4 DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

El episodio 4 de la serie nos mostrará la reacción de los niños al descubrir cuál es el ente maligno sobrenatural que está detrás de ellos, algo que ya habían planificado con la obtención de las pruebas tras tomar fotografías en el cementerio. Ahora Pennywise se les acercará más.

Asimismo, sabremos más sobre el general Shaw, quien sabía de la existencia del payaso maligno tras el perturbador flashback, donde vemos un circo ambulante y su terrorífico encuentro en el bosque cuando aún era un niño.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí