Netflix prepara el estreno de “La huésped”, una serie colombo-latina cargada de suspenso, erotismo y emociones extremas, protagonizada por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day. Con 20 episodios en los que los lazos familiares, los secretos del pasado y la venganza se entrelazan, esta producción llega para quienes buscan drama potente y personajes complejos.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LA HUÉSPED”?

La historia gira en torno a Silvia (interpretada por Laura Londoño), una mujer sumida en una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo (Jason Day) que además enfrenta el duro problema de la adicción a las metanfetaminas de su hija Isabela.

En medio de ese caos emocional, aparece Sonia (Carmen Villalobos), una mujer que Silvia conoció en un viaje en solitario. Lo que en un principio parece un remanso, un escape, pronto se revela como algo mucho más siniestro: Sonia tiene un plan calculado para desestabilizar a la familia desde adentro, como venganza hacia el hombre al que culpa de su dolor.

El elenco principal está compuesto por Laura Londoño como Silvia, Carmen Villalobos como Sonia, y Jason Day como Lorenzo. Estas tres figuras lideran una producción donde cada personaje tiene sombras que explorar. Al reparto se suman nombres como Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Kamila Zea, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, Rami Herrera y Nathaly Cadavid, entre otros, lo que le da profundidad al conjunto.

El esperado estreno de la serie colombiana será el 24 de septiembre de 2025 (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE “LA HUÉSPED”?

Creada por Dario Vanegas y Lina Uribe, y dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas, “La huésped” se estrenará el 24 de septiembre de 2025 en Netflix. La serie se compone de 20 episodios, lo que promete un desarrollo pausado pero constante, con subidas de tensión bien marcadas.

La serie explora varios temas delicados y provocativos: la crisis matrimonial, la adicción, la fragilidad emocional, el deseo prohibido y la venganza. Gracias a Sonia, la huésped de la casa, la narrativa se adentra en cómo un evento externo puede romper una vida aparentemente estable. Las tensiones provienen tanto del conflicto interno de los personajes como de la amenaza externa que Sonia representa.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA SERIE COLOMBIANA “LA HUÉSPED”?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver “La huésped”, necesitarás una suscripción a Netflix. Los planes actuales son: US$7.99 al mes por el plan Standard con anuncios, US$17.99 por el plan estándar sin anuncios, y US$24.99 por el plan Premium con imágenes en 4K y mayor número de dispositivos.

Más allá de su trama retorcida, lo que diferencia a “La huésped” es cómo combina el suspenso psicológico con el erotismo y el drama familiar, poniéndole al espectador un espejo incómodo. Las interpretaciones de Villalobos, Londoño y Day no solo muestran personajes extremos, sino pasajes de vulnerabilidad humana que resuenan.

Además, la ambientación y dirección apuestan por crear una atmósfera que descoloca, invita al desconcierto, al doble sentido, y siempre mantiene la intriga sobre qué tan lejos puede llegar alguien cuando se siente traicionado.

