“La mujer de la fila” está por llegar a Netflix y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del mes. Con una historia inspirada en hechos reales y una Natalia Oreiro en uno de los papeles más intensos de su carrera, la película argentina dirigida por Benjamín Ávila se sumerge en el mundo invisible de las madres que esperan fuera de prisión, entre la desesperación, la culpa y la esperanza. Un drama humano que invita a mirar de frente aquello que la sociedad suele preferir ignorar.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “LA MUJER DE LA FILA”?

La trama sigue a Andrea, una madre cuya vida cotidiana se viene abajo cuando su hijo de 18 años es detenido por un hecho que ella considera un error. Lo que comienza como la indignación de una madre desemboca en la lenta y áspera rutina de las visitas carcelarias: filas, revisiones, esperas y el encuentro con otras mujeres que comparten ese mismo dolor.

A partir de ese contacto, Andrea –que viene de una vida ordenada y relativamente protegida– empieza a desarmar prejuicios, a descubrir redes de apoyo y a implicarse en una búsqueda que mezcla intuición, rabia y solidaridad.

El relato se inspira en la historia real de Andrea Casamento y en el nacimiento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). La película muestra no solo la vulnerabilidad familiar frente a la cárcel, sino también cómo esos espacios de espera pueden transformarse en puntos de encuentro, organización y resistencia. Según las críticas, el filme encuentra su mejor versión cuando se queda en la relación entre las mujeres de la fila y en la empatía que surge entre clases aparentemente distintas.

EL REPARTO DE ACTORES DE “LA MUJER DE LA FILA”

El reparto principal está encabezado por Natalia Oreiro (Andrea), acompañada por Alberto Ammann, Amparo Noguera, María Alché, Alejandro Awada, Federico Heinrich y Lide Uranga, entre otros. La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.

La película está inspirada en el caso de Andrea Casamento (Foto: Natalia Oreiro)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA PELÍCULA “LA MUJER DE LA FILA”?

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, llegará a Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. La incorporación al catálogo busca poner la historia frente a una audiencia internacional y debate público sobre el sistema penitenciario y la justicia.

Si aún no eres suscriptor y te interesa ver el título en Estados Unidos, conviene conocer las tarifas vigentes de Netflix en 2025: la compañía ofrece en EE. UU. actualmente el plan con anuncios (Standard with Ads) por US$7.99/mes, el plan Standard sin anuncios por US$17.99/mes y el plan Premium (4K) por US$24.99/mes —precios que fueron actualizados en 2025.

En lo estético y narrativo, las reseñas resaltan la actuación de Oreiro como el pilar que sostiene el relato: creíble, emocional y contenida cuando debe serlo; arrolladora en los momentos de confrontación. El guion de Ávila y Marcelo Müller toma ciertas libertades respecto al caso real para construir un arco dramático que, según algunos críticos, a veces se dispersa hacia subtramas románticas o policiales, pero que en sus pasajes más íntimos logra consonancia y potencia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.