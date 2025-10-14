Keira Knightley desentraña el final de “La mujer en el camarote 10”, el nuevo thriller psicológico de Netflix, con una explicación que aclara el giro central y los últimos minutos del filme; alerta de spoiler para quienes aún no la han visto.

Estrenada en Netflix y basada en la novela de Ruth Ware, la versión de Simon Stone mantiene el núcleo del libro —el miedo a no ser creída— mientras actualiza motivos sobre identidad, poder y la sustituibilidad de las mujeres en estructuras patriarcales, ejes que atraviesan el final. Con Knightley como la periodista Lo Blacklock y un elenco que incluye a Guy Pearce y Lisa Loven Kongsli, el relato se dispara tras un supuesto “hombre al agua” en un superyate que encubre una conspiración más oscura.​

¿CÓMO TERMINA “LA MUJER EN EL CAMAROTE 10” EN NETFLIX?​

La periodista Lo Blacklock escapa del encierro bajo cubierta, recupera el discurso benéfico que Anne escribió para anunciar que donaría toda su fortuna y se infiltra en la gala en tierra para exponer a Richard ante todos, desbaratando su coartada con pruebas y testigos en vivo. Richard reacciona tomando a Carrie —la impostora que se rapó para hacerse pasar por Anne— como rehén con un cuchillo, pero Sigrid, jefa de seguridad, le dispara en el hombro y Lo remata con un golpe de tubo metálico, cortando la huida y cerrando el arco de tensión principal. En el epílogo, Lo regresa a la redacción y se confirma que los cómplices de Richard —entre ellos el capitán y el médico— irán a juicio, mientras recibe un mensaje de Carrie que sugiere una salida posible para ella y su hija.​

En "La mujer del camarote 10", Laura viaja en un yate lujoso tras ser invitada por gente muy adinerada (Foto: CBS Films / Gotham Group / Sister Picture

Keira Knightley y el giro que la dejó helada​

Knightley confesó que no había leído la novela y que el guion la sorprendió con la revelación de la “falsa Anne”, un giro que le hizo preguntarse si una sola actriz interpretaría a Anne y a Carrie o si serían dos intérpretes distintas. Los realizadores le confirmaron que serían dos actrices y, según contó, al raparse la cabeza el parecido resultó tan convincente en pantalla que su duda desapareció durante el rodaje.​

¿Por qué son dos actrices​?

El equipo barajó la idea de un doble papel, pero se impuso el casting de dos intérpretes para sostener la lógica del engaño y el efecto de verosimilitud en primer plano, algo que la propia Knightley celebró por su potencia visual en el clímax. En la película, Lisa Loven Kongsli encarna a Anne y Gitte Witt interpreta a Carrie, una decisión que refuerza el tema de la suplantación y que la crítica también destaca al analizar el desenlace.​

El póster de "La mujer del camarote 10", película de intriga y terror basada en la novela homónima de Ruth Ware (Foto: Netflix)

