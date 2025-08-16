“La noche siempre llega” nos presenta a Lynette, una mujer que lo arriesga todo para asegurar la casa de su familia, a donde llevó a su hermano mayor con síndrome de down para vivir; si se quedan sin una vivienda, personal de servicio social irá por él. Debido a que las cosas salen mal porque su madre compró un auto con todo el anticipo y ante un inminente desalojo, ella se lanza a una desesperada y peligrosa búsqueda nocturna para reunir US$25,000. Si bien, la trama de por sí atrapa a la audiencia, esta se complementa con las canciones que se escuchan a lo largo de la película; por ello, te doy a conocer el soundtrack de este drama.

“Night Always Comes” (su título en español) está disponible en Netflix desde el 15 de agosto de 2025. El filme, protagonizado por Vanessa Kirby, se basa en la exitosa novela homónima de Willy Vlautin.

Cabe mencionar que Adam Janota Bzowski fue el encargado de hacer la composición de la banda sonora de la película de 108 minutos. La selección de las canciones destacadas estuvo a cargo del supervisor musical Simon Astall.

Zack Gottsagen como Kenny y Vanessa Kirby como Lynette en la película "La noche siempre llega" (Foto: Netflix)

LISTA DE CANCIONES DE LA PELÍCULA “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”

A continuación, las canciones que se escucharon a lo largo del filme, el cual tiene una duración de 108 minutos.

“Nasty” de Tinashe

“I Got 5 On It” de Luniz ft. Michael Marshall

“Vie — Vam Remix” de Sunju Hargun, Forrest

“Come Back” de Sharon Van Etten

“Another One” de Big Boss Vette

“Parola Rework” de Donato Dozzy y Anna Caragnano

“Girl Crush” de Boys Noize ft. Rico Nasty

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA NOCHE SIEMPRE LLEGA”?

La fotografía principal de “La noche siempre llega” - producida por la compañía H2L Media Group, Aluna Entertainment y Square Eyed Pictures - comenzó en Portland, Oregón, en la primavera de 2024.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí