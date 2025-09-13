El universo de Stephen King sigue expandiéndose en la gran pantalla, y este 2025 nos trajo dos estrenos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre los fanáticos del maestro del terror. Por un lado, “The Monkey”, la inquietante historia sobrenatural dirigida por Osgood Perkins, y por otro, “The Long Walk” (“La Larga Marcha”), una adaptación distópica del clásico que King publicó en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Ambas películas comparten origen literario, pero también se enfrentan en la taquilla por la atención del público.

Dirigida por Francis Lawrence, conocido por su trabajo en “Los Juegos del Hambre”, “The Long Walk” presenta una propuesta intensa y brutal: una competencia mortal en la que un grupo de adolescentes debe caminar sin detenerse hasta que solo uno quede en pie.

Con un elenco que combina figuras consolidadas como Mark Hamill y Judy Greer junto a jóvenes talentos como Cooper Hoffman, Charlie Plummer, Ben Wang y Roman Griffin Davis, la película promete un equilibrio entre experiencia y frescura interpretativa.

“THE LONG WALK” NO HA PUDIDO SUPERAR EN TAQUILLA A “THE MONKEY”

En su primera prueba frente al público, “The Long Walk” recaudó 1,3 millones de dólares en preestrenos en Estados Unidos, según datos de Deadline.

Aunque la cifra es respetable, se quedó corta frente a los 1,9 millones de dólares alcanzados por “The Monkey” en la misma instancia. La comparación resulta inevitable, pues ambas comparten el sello de King, pero muestran caminos narrativos muy distintos: mientras “The Monkey” se sumerge en lo sobrenatural, “The Long Walk” apuesta por la crudeza de un drama distópico.

Más allá de los números, lo interesante es lo que representan. “The Long Walk” contó con un presupuesto de 20 millones de dólares, el doble que “The Monkey” (10 millones). Esto implica que su punto de equilibrio en taquilla es más alto, estimado en alrededor de 50 millones de dólares. No obstante, si sigue un recorrido similar al de su competidora —que logró superar los 68 millones de dólares a nivel global—, podría aspirar a cifras cercanas a los 47 millones.

EL CONTEXTO DE SU ESTRENO TAMBIÉN JUEGA UN PAPEL CLAVE

Lanzada a inicios de septiembre, “The Long Walk” se enfrentó a un mercado en el que el regreso a clases en EE. UU. reduce la asistencia entre semana. Sin embargo, esto no necesariamente condena su desempeño: el verdadero termómetro será su primer fin de semana completo, cuando el boca a boca y el interés de los seguidores de King entren en acción.

Además, el calendario le favorece. La próxima gran superproducción en cartelera será “Tron: Ares”, programada recién para el 10 de octubre. Esto significa que “The Long Walk” tendrá varias semanas relativamente despejadas para consolidarse y atraer tanto a fanáticos del libro como a nuevos espectadores curiosos por su propuesta. En un panorama sin demasiada competencia directa, podría convertirse en un “éxito silencioso” de la temporada.

Con su atmósfera opresiva, su crítica social disfrazada de espectáculo distópico y la visión de Francis Lawrence detrás de cámaras, “The Long Walk” tiene todos los ingredientes para dejar huella. Tal vez no logre el mismo arranque que “The Monkey”, pero aún tiene un largo camino por recorrer en taquilla, y como la historia que adapta, solo el más resistente logrará mantenerse en pie hasta el final.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.