CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en dos jugadores notables de go de la vida real, “La partida de go” (“The Match” en inglés y “Seungbu” en su idioma original) es una película surcoreana de Netflix que narra la historia de Cho Hun-hyun (Lee Byung-hun), un campeón de go, y su aprendiz Lee Chang-ho (Yoo Ah-in). Años después de acoger bajo su protección al joven inexperto, se convierte en un profesional y logra superarlo. ¿Qué pasó con maestro y alumno en el drama deportivo dirigido y escrito por Kim Hyung-joo?

Ambientada en las décadas de 1980 y 1990, la cinta que tiene una duración de 115 minutos empieza con Cho Hun-hyun ganando el Campeonato Mundial Ying Shibei y convirtiéndose en una celebridad tras derrotar a los representantes de China y Japón. Además de entrevistas y reportajes, recibe la Corona de Plata del mérito cultural de Corea.

Cinco meses después, el protagonista de “La partida de go” conoce a un talentoso niño que consigue derrotar a su amigo Cheon Seung-pil (Ko Chang-seok). Cho Hun-hyun decide continuar la partida en lugar de su compañero y logra vencer al pequeño Lee Chang-ho, quien solicita la revancha y suplica convertirse en su aprendiz. El campeón le pone una prueba para aceptar ser su maestro.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA PARTIDA DE GO”?

Aunque Cho no espera que el niño consiga resolver el problema que le dejó, Lee lo logra y envía la respuesta por correo. Para cumplir su promesa, el campeón de go visita la casa de Lee y juega algunas partidas. Más tarde, lo invita a vivir con él, su esposa Jung Mi-hwa (Moon Jeong-hee) y sus hijos. Así, Lee se convierte en parte de su familia.

Tras años de entrenamiento, Lee Chang-ho logra mejorar su juego, pero parece estancado en la competencia. Incluso, los otros jugadores no tienen fe en su progreso. Sin embargo, la razón detrás de todo es que Lee tiene otro estilo de juego que no es compatible con el de su maestro. De hecho, mentor y aprendiz tienen una fuerte discusión.

Sin embargo, cuando lo medita con más calma, Cho se da cuenta de que la idea del medio punto de su alumno puede funcionar, solo no sabe cómo hacerlo posible. Al día siguiente, Cho le dice a Lee que no se detenga y continúe apostando por su propio estilo y encuentre su manera de jugar.

Lee Chang-ho logra avanzar en la competencia y llega a la final, donde debe enfrentar a su maestro. El actual campeón parece tranquilo por la partida, pero tras varias otras de juego comprende que su alumno lo ha superado. La derrota afecta mucho a Cho, quien no sabe cómo lidiar con lo que siente, orgullo por Lee y frustración por perder.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA PARTIDA DE GO”?

¿Qué pasó con maestro y alumno?

Después de perder en las siguientes partidas frente a su estudiante, Cho no encuentra la manera de afrontar la derrota con aplomo. Lo intenta, pero comprende que lo mejor es que Lee deje de ser su alumno. Cho cree que ya no tiene nada que enseñarle a su alumno, así que le pide que siga su propio camino.

A pesar de sus derrotas y de no ganar ningún campeonato, el protagonista de “The Match” debe seguir jugando go. No obstante, no se siente capaz de continuar y falta a sus encuentros, e incluso bebe en exceso, algo que no acostumbra. Cuando uno de sus antiguos rivales lo ve en esa situación, lo motiva a no darse por vencido.

Cho comprende que debe seguir jugando para volver a enfrentar a Lee. Maestro y alumno retoman el contacto, y luego de algunas partidas llegan a la final. Esta vez, Cho utiliza una nueva estrategia y consigue gana el Paewangjeon, con lo que logra escapar de su sequía de títulos de campeonato

Al final de “La partida de go”, Cho Hun-hyun y Lee Chang-ho vuelven a competir. La película termina con imágenes reales de los campeones de go mientras se menciona que Cho ganó el torneo Guksu después de cinco años. Lee estuvo en la cima del go durante 15 años y aún es considerado el jugador más fuerte de la historia.

¿CÓMO VER “THE MATCH”?

“La partida de go” está disponible en Netflix desde el 7 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la película surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

