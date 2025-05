Hablar de telenovelas mexicanas es hablar, casi inevitablemente, de José Alberto Castro. Por muchos años hemos seguido su trayectoria y cada vez que nos topamos con una de sus producciones, la mayoría de nosotros nos enganchamos. No importa si es una historia de época o un melodrama moderno, el “Güero” —como muchos le dicen en la industria— sabe exactamente cómo contar una narrativa que llega directo al corazón.

Tuve la oportunidad de leer una entrevista exclusiva que dio para People en Español, en la que hizo un recorrido por algunas de sus telenovelas más queridas y fue como viajar en el tiempo. Cada título que mencionaba despertaba una emoción distinta: desde aquella intensa “Rubí” hasta la reciente y emotiva “La desalmada”. Lo que más me gustó fue que no se limitó a hablar como productor, sino que lo hizo desde el corazón, compartiendo lo que vivió y aprendió con cada historia.

Hoy quiero contarte lo que José Alberto Castro compartió sobre algunas de sus producciones más memorables. Porque sí, puede que las hayamos visto en pantalla, pero entender lo que pasaba detrás de cámaras le da un valor aún más especial.

EL RECUERDO DE JOSÉ ALBERTO CASTRO DE SUS TELENOVELAS MÁS QUERIDAS

“Pueblo chico, infierno grande”

Esta telenovela fue especial desde el principio. Producida en 1997, tuvo como protagonista nada más y nada menos que a su hermana, Verónica Castro, junto a Juan Soler. José Alberto recuerda que fue un proyecto enorme, casi titánico. “Fue un gran reto. Es la única historia que he hecho de época. Aparte que la disfruté muchísimo, fue un proceso de trabajo titánico”, dijo. Yo lo imagino lidiando con vestuario, locaciones, detalles de época… y aún así, habla de ella con un cariño profundo.

Juan Soler y Verónica Castro compartieron roles en la telenovela "Pueblo Chico, infierno grande" (Foto: Televisa) ×

“Rubí”

Aquí no hay discusión: Rubí es una de las grandes. Estrenada en 2004, fue protagonizada por Bárbara Mori, y marcó un antes y un después en los melodramas clásicos. Castro lo tiene claro: “Yo creo que es un orgullo haberla hecho y me dejó un gran entendimiento y aprendizaje en cuanto a la estructura del melodrama”. Se nota que fue una historia que no solo funcionó comercialmente, sino que también lo retó como creador.

Bárbara Mori fue la protagonista de la telenovela "Rubí" (Foto: Televisa) ×

“Código postal”

En 2006, el productor se aventuró con una propuesta distinta: una telenovela juvenil. “Código postal” fue la cuna de muchos actores que hoy ya tienen carreras consolidadas. José Alberto lo recuerda con mucho cariño: “Fue una gran apuesta. Me dejó grandes recuerdos y amigos”. Para él, reencontrarse años después con esos actores ya adultos es una satisfacción enorme. Es como ver crecer a tus hijos y sentir orgullo de lo que se convirtieron.

Imanol Landeta durante su participación en "Código Postal", telenovela de 2006, cuando tenía 19 años. (Foto: Televisa) ×

“Teresa”

Si “Rubí” fue la prueba, Teresa fue la reafirmación. En 2010, Angelique Boyer se convirtió en un fenómeno gracias a este papel, y para Castro fue una oportunidad de aplicar todo lo que había aprendido antes. “Me ayudó mucho en aplicar lo que aprendí en ‘Rubí’. El poder reafirmar la teoría creo que para mí eso es algo muy satisfactorio de ‘Teresa’”, compartió. Y sí, muchos aún debatimos si Teresa era villana o simplemente una mujer adelantada a su época.

“Teresa” es una telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli (Foto: Televisa) ×

“La que no podía amar”

En 2011, José Alberto volvió a tocar fibras muy sensibles con esta historia. Ana Brenda, Jorge Salinas y José Ron protagonizaron esta novela que él guarda como un tesoro. “Le tengo mucho aprecio por la circunstancia de encontrarme con Jorge Salinas y con haber podido hacer el gran lanzamiento de Ana Brenda”, dijo. Es de esas historias que, si la viste, sabes que tenía algo especial, algo real.

Ana Brenda Contreras fue una de las actrices que dio vida a "La que no podía amar" (Foto: Televisa) ×

“Corona de lágrimas”

A esta telenovela se le nota el amor que Castro le tiene, sobre todo por el lazo que formó con su elenco. “Lo primero que me viene de ahí es Victoria Ruffo, una mujer a la que le tengo gran cariño, agradecimiento y amistad”, contó. Además, habla de cómo ahí nacieron vínculos fuertes con Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones, a quienes llama “sus hijos putativos”. Para mí, eso dice mucho más que cualquier número de rating.

Victoria Ruffo en su papel en "Corona de lágrimas" (Foto: TelevisaUnivision) ×

“La desalmada”

Producida en plena pandemia, “La desalmada” fue un verdadero reto. Livia Brito y José Ron encabezaron un elenco de lujo. “Fue un gran reto porque fue precisamente en el momento de la pandemia”, recordó Castro. “Era curioso que la mayoría del elenco por lo menos había protagonizado alguna historia en su vida. Conjuntarlos a todos fue maravilloso”. Y yo te puedo decir que se notaba esa química en pantalla. Fue de esas historias que, incluso en tiempos inciertos, nos dieron un respiro.

Livia Brito protagonizó la telenovela "La Desalmada" (Foto: TelevisaUnivision) ×

¿QUÉ PROYECTO DE JOSÉ ALBERTO CASTRO SE VIENE?

José Alberto Castro no se detiene. Actualmente está trabajando en “Los hilos del pasado”, una nueva historia que marca el regreso de Yadhira Carrillo. Se estrenará durante el otoño estadounidense en Univision, y si todo lo anterior sirve de referencia, seguro que también será un éxito.

