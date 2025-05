CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de la autora anónima valenciana “Teenspirit”, “Mala influencia” (“Bad Influence” en inglés) es una película española que llega a Netflix y que la narra la historia de amor juvenil de Reese Russell (Eléa Rochera) y Eros Douglas (Alberto Olmo), quienes provienen de mundos distintos. Ella es una joven de familia adinerada, acostumbrada a la comodidad y la seguridad, mientras que él es un huérfano y exconvicto que se convierte en el guardaespaldas de Reese. ¿Cómo surgió el amor? ¿Qué pasó con los protagonistas del drama romántico dirigido por Chlóe Wallace (“Un cuento perfecto”)?

Después de años de entrar y salir de hogares de acogida y centros de detención juvenil, Eros tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas bien para recuperar al hermano menor de Diego (Farid Bechara), Simon. Su trabajo es proteger a la hija del empresario millonario Bruce Russell (Enrique Arce), ya que es víctima de amenazas anónimas y algunos ataques no letales.

Aunque a Eros no le entusiasma la idea de cuidar a una joven adinerada, demuestra que es bueno para el trabajo cuando evita que a Reese le caiga un foco suelto durante una presentación de ballet. A pesar de que le salvó la vida, Reese tampoco está feliz con la idea de un guardaespaldas, ya que siente que eso solo empeorará las burlas en la escuela.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MALA INFLUENCIA”?

A pesar de la presencia de Eros, las amenazas y situaciones de peligro no cesan. Pero la relación entre los protagonistas de “Mala influencia” avanza. Todo empieza cuando Reese decide acompañar a Eros y a sus amigos, Diego y Peyton (Mirela Balić), a vandalizar la motocicleta de unos rivales.

Bruce nota el comportamiento impulsivo de su hija y responsabiliza a Eros, a quien le advierte que no cruce la línea con Reese. No obstante, ellos no pueden evitar sentirse atraídos, sobre todo, después de que Eros defiende a Reese de su exnovio tóxico Raúl (Fer Fraga). Además, Russell no está para evitarlo.

Mientras Bruce está en un viaje de negocios, Reese y su mejor amiga Lily (Sara Ariño) acompañan a Eros a una fiesta. Lily se siente atraída por Peyton, pero al no lograr llamar su atención se involucra con Diego. Por su parte, los protagonistas de “Mala influencia” se acercan en la pista de baile, pero antes de que puedan darse un beso se encienden las luces.

De vuelta a la realidad, que los pone en situaciones diferentes, acuerdan no volver a hablar del tema. No obstante, después de escabullirse en la fiesta de Raúl para buscar pruebas de que es el acosador, siente tanta adrenalina, que no pueden negar lo que sienten. El problema es que todo queda registrado en las cámaras de seguridad. Cuando Bruce las revisa, decide despedir a Eros.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MALA INFLUENCIA”?

¿Quién es el acosador de Reese?

Reese y Lily creen que el acosador es Raúl, quien no deja en paz a su ex, a pesar de que está saliendo con otra. Los mensajes anónimos revelan que se trata de alguien que conoce a Reese desde hace años y que busca que ella pague por los pecados de su padre. La hija de Bruce intenta averiguar más sobre el pasado de su familia, pero no encuentra nada, al menos hasta el día de su fiesta de cumpleaños.

El acosador lanza una bola con un mensaje amenazante a la ventana de la habitación de Reese, quien preocupada porque la persona que quiere lastimarla está en su casa, le pide a Eros que saque a todos los invitados. Mientras revisa la casa, Eros llega a la oficina de Bruce y encuentra unas fotografías en las que aparecen sus padres.

Cuando es cuestionado por la foto, Bruce solo dice que conoció a los padres de Eros y por eso siempre estuvo pendiente de él. Pero esa no es toda la verdad y Peyton lo sabe. Cuando Reese descubre que Peyton trabaja en su escuela desde que empezaron los ataques en su contra, empieza a sospechar de ella. Comparte su teoría con Eros, pero este se resiste a creer.

Sin embargo, eso se confirma cuando Peyton se ve acorralada por las preguntas de Eros y lo deja inconsciente. En ese momento, aparece Reese, seguida de su padre, y Peyton no tiene más opción que revelar su plan de venganza. Sus padres y los de Eros trabajaban en el restaurante de Russell y fallecieron en un incendio en el local. Peyton lo responsabiliza por explotar a sus empleados y porque el lugar no tenía las condiciones mínimas de seguridad.

A pesar de descubrir la razón por la que recibía ayuda de Bruce, Eros se enfrenta a Peyton. Aunque padre e hija intentan escapar, la joven vengativa los persigue y dispara contra ellos. Al final de “Mala influencia”, se revela que Bruce falleció, Reese fue aceptada por una importante compañía de ballet y Eros se quedó a su lado.

¿CÓMO VER “MALA INFLUENCIA”?

“Mala influencia” está disponible en Netflix desde el 9 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico español solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

