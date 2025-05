CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Inspirada en la exitosa novela homónima que Judy Blume publicó en 1975, “Por siempre” (“Forever” en su idioma original) es un drama romántico de Netflix que narra la historia de amor épica entre Keisha Clark (Lovie Simone) y Justin Edwards (Michael Cooper Jr.), dos adolescentes que exploran sus sentimientos e identidades a través del complicado viaje que supone para cada uno ser el primero para el otro. A pesar de los problemas, juntos descubren lo que realmente quieren y se atreven a superar sus miedos. Pero ¿el primer amor realmente es para siempre?

Ambientada en Los Ángeles en 2018, la serie creada por Mara Brock Akil comienza con Keisha y Justin reencontrándose en una fiesta de Año Nuevo. Aunque ambos están enfocados en lograr sus metas universitarias, no pueden negar que se sienten cómodos al estar juntos, así que deciden salir y ver lo que sucede. Pero un malentendido amenaza con destruir su romance antes de siquiera empezar.

Justin intenta disculparse con Keisha por su comentario y asegura que no sabía nada sobre el video sexual que el exnovio de Clark compartió y que tanto daño le causó a la corredora que sueña con estudiar en Howard, pero ella lo bloquea en todos lados. El basquetbolista encuentra la manera de hablar con su interés amoroso y consigue que lo perdone.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “POR SIEMPRE”?

El inicio de los protagonistas de “Por siempre” no es nada sencillo. A pesar de que se conocen desde pequeños, ahora son personas diferentes, tienen objetivos distintos y familias que esperan muchos de ellos. Un castigo deja a Justin sin teléfono, lo que complica sus intentos de reencontrarse con Keisha.

Cuando Justin no responde a sus mensajes Keisha cree que está jugando con ella, así que una vez lo bloquea. No obstante, él encuentra la manera de volver a ganarse la confianza de la chica que le gusta. Empiezan a salir y todo marcha de maravilla, incluso la madre de Justin, Dawn (Karen Pittman), aprueba la relación. Sin embargo, la reaparición de Cristhian, el ex de Keisha, arruina el romance.

Debido a sus intentos de disculpa de Cristhian y a que su madre Shelly (Xosha Roquemore) no sabe sobre el video sexual, Keisha se ve obligada a ser amable con su exnovio y ocultar que sale con Justin, lo que provoca los celos de este último. Los jóvenes enamorados logran resolver sus problemas y disfrutan del primer amor.

Sin embargo, cuando la invitación de Cristhian a su baile de graduación emociona tanto a su madre que consigue un costoso vestido, Keisha no tiene más opción que aceptar ser ir al evento. Por supuesto, esto destroza a Justin, quien no puede con esa situación y prefiere alejarse definitivamente. Keisha no quiere perderlo, pero no se siente capaz de hablar con su madre y confesarle la verdadera razón por la que abandonó su antigua escuela, que le ofrecía una beca.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “POR SIEMPRE”?

¿Qué pasó con Keisha y Justin?

Tres meses después del baile, los protagonistas de “Forever” se reencuentran durante las vacaciones, ya que Keisha y su amiga Chloe viajan a Martha’s Vineyard en busca de Justin. Dawn es la primera en ver a la joven deportista, pero prefiere ocultarlo para que su hijo mayor no vuelva a sufrir. En tanto, el basquetbolista se ha vuelto un ermitaño que se niega a volver al mundo. Gracias a una amiga se atreve a hacerlo y pacta una cita con su ex.

El amor resurge entre los jóvenes, que deciden vivir su romance sin miedos. Mientras la relación entre los estudiantes florece, Dawn tiene sus reservas sobre Keisha, lo que empeora cuando se entera del video sexual. Al principio se preocupa por cómo eso puede afectar a su hijo, pero no tarda en comprender que Keisha es la víctima. Al descubrir que la joven ha lidiado con eso sola, un ultimátum contundente.

Keisha no tiene más opción que sincerarse con su madre, quien no reacciona de la mejor manera. Justin se mantiene al lado de su novia e intenta reconfortarla. Dawn se comunica con Shelly y la motiva a buscar ayuda profesional. Madre e hija vuelven a estar unidas y las cosas mejoran para Clark. Sobre todo, porque cumple su meta de ingresar a Howard.

Pero las cosas no están bien para Justin. Aunque su relación amorosa atraviesa por su mejor momento, parece ser lo único que tiene en su vida y se aferra a eso. Desde que era pequeño ha elaborado un plan con su madre que ella se ha encargado de que cumpla, pero en ese punto de su vida, Justin no sabe si es realmente lo que quiere. Disfruta la música, pero no se atreve dejar la universidad por ese complicado sueño.

Cuando ingresa a la universidad que su madre tanto quería, Justin se convence de que ese es su destino. Pero Keisha lo motiva a luchar por lo que realmente quiere. Justin se siente perdido y al ver que Keisha se alejara le hace una propuesta desesperada: asistir a Howard. Más tarde, comprende que es un error y decide terminar su romance para enfocarse en su futuro.

Al final de “Por siempre”, Justin habla con sus padres sobre tomarse un año sabático y enfocarse en la música. Se reúne con Keisha, quien se gradúa y prepara para la universidad, y tiene una última conversación sincera. La pareja se separa con la esperanza de volver a encontrarse en el futuro y tal vez retomar su romance. Ambos comprenden que el primer no necesariamente es para siempre, pero es algo que recordarás para siempre.

¿CÓMO VER “POR SIEMPRE”?

“Por siempre” está disponible en Netflix desde el 8 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

