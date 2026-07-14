En el anime "Mob Psycho 100", Arataka Reigen es un carismático maestro de la persuasión que tiene la habilidad de salir de situaciones peligrosas utilizando trucos mundanos (Foto: Bones Film)
En el anime "Mob Psycho 100", Arataka Reigen es un carismático maestro de la persuasión que tiene la habilidad de salir de situaciones peligrosas utilizando trucos mundanos (Foto: Bones Film)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Hay fechas que son importantísimas para un y una de ellas acaba de cumplirse para la comunidad de “Mob Psycho 100”. Resulta que el título creado por ONE, el mismo mangaka detrás de , llegó a una década desde su salto a la pantalla, y la decidió marcar el momento con un cortometraje inédito que ya está circulando en redes sociales. Así, si te preguntas de qué trata esta producción y por qué el nombre de Reigen ha vuelto a sonar con fuerza, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

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Vale precisar que el anime debutó en la televisión en julio del 2016, tras un manga que ONE había empezado a publicar en la revista Ura Sunday de Shogakukan en el 2012.

La segunda temporada, por su parte, llegó en el 2019 y la tercera cerró la historia principal en el 2022.

Además, la franquicia incluye el especial “Mob Psycho 100 II: El primer viaje de la compañía Spirits and Such”, el extra “Mob Psycho Mini” y el episodio recopilatorio “Mob Psycho 100 Reigen: The Miraculous Unknown Psychic”.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

Este corto animado está ambientado en la Oficina de Consultas Espirituales y Afines, el mismo lugar de trabajo de Reigen Arataka y Shigeo “Mob” Kageyama.

Así, la historia arranca como un día cualquiera en el centro de labores de nuestros protagonistas, hasta que un incidente inesperado pone a Reigen en serios problemas.

Importante: el cortometraje fue presentado durante el evento “Mob Psycho 100 Anime 10th Anniversary Event: Reunion”, realizado el pasado 12 de julio en Japón.

¿QUIÉNES REGRESARON PARA EL CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

De acuerdo con la , Yuzuru Tachikawa estuvo a cargo de la dirección, el guion y el storyboard del corto.

Por otro lado, el diseñador de personajes original, Yoshimichi Kameda, volvió como director de animación.

Y, en el doblaje japonés, regresaron: Takahiro Sakurai como Reigen, Setsuo Ito como Mob, Akio Otsuka como Dimple y Atsumi Tanezaki como Tome, la exlíder del Club de Telepatía de la secundaria Salt.

¿CÓMO VER EL CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

El cortometraje que celebra el décimo aniversario de “Mob Psycho 100” se puede ver de manera gratuita en o, si lo prefieres, debajo de estas líneas.

Las tres temporadas de la serie, en tanto, están disponibles en Crunchyroll, plataforma que presenta a Mob como un joven con un poder psíquico enorme que prefiere mantener sus habilidades especiales bajo control para llevar una vida normal, hasta que sus emociones lo desbordan.

Arataka Reigen y Shigeo Kageyama aparecen en el cortometraje especial por el décimo aniversario del anime "Mob Psycho 100" (Foto: Bones Film)
Arataka Reigen y Shigeo Kageyama aparecen en el cortometraje especial por el décimo aniversario del anime "Mob Psycho 100" (Foto: Bones Film)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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