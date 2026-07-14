Hay fechas que son importantísimas para un anime y una de ellas acaba de cumplirse para la comunidad de “Mob Psycho 100”. Resulta que el título creado por ONE, el mismo mangaka detrás de “One-Punch Man”, llegó a una década desde su salto a la pantalla, y la franquicia decidió marcar el momento con un cortometraje inédito que ya está circulando en redes sociales. Así, si te preguntas de qué trata esta producción y por qué el nombre de Reigen ha vuelto a sonar con fuerza, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el anime debutó en la televisión en julio del 2016, tras un manga que ONE había empezado a publicar en la revista Ura Sunday de Shogakukan en el 2012.

La segunda temporada, por su parte, llegó en el 2019 y la tercera cerró la historia principal en el 2022.

Además, la franquicia incluye el especial “Mob Psycho 100 II: El primer viaje de la compañía Spirits and Such”, el extra “Mob Psycho Mini” y el episodio recopilatorio “Mob Psycho 100 Reigen: The Miraculous Unknown Psychic”.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

Este corto animado está ambientado en la Oficina de Consultas Espirituales y Afines, el mismo lugar de trabajo de Reigen Arataka y Shigeo “Mob” Kageyama.

Así, la historia arranca como un día cualquiera en el centro de labores de nuestros protagonistas, hasta que un incidente inesperado pone a Reigen en serios problemas.

Importante: el cortometraje fue presentado durante el evento “Mob Psycho 100 Anime 10th Anniversary Event: Reunion”, realizado el pasado 12 de julio en Japón.

¿QUIÉNES REGRESARON PARA EL CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

De acuerdo con la web oficial del anime, Yuzuru Tachikawa estuvo a cargo de la dirección, el guion y el storyboard del corto.

Por otro lado, el diseñador de personajes original, Yoshimichi Kameda, volvió como director de animación.

Y, en el doblaje japonés, regresaron: Takahiro Sakurai como Reigen, Setsuo Ito como Mob, Akio Otsuka como Dimple y Atsumi Tanezaki como Tome, la exlíder del Club de Telepatía de la secundaria Salt.

¿CÓMO VER EL CORTO DE “MOB PSYCHO 100”?

El cortometraje que celebra el décimo aniversario de “Mob Psycho 100” se puede ver de manera gratuita en YouTube o, si lo prefieres, debajo de estas líneas.

Las tres temporadas de la serie, en tanto, están disponibles en Crunchyroll, plataforma que presenta a Mob como un joven con un poder psíquico enorme que prefiere mantener sus habilidades especiales bajo control para llevar una vida normal, hasta que sus emociones lo desbordan.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Arataka Reigen y Shigeo Kageyama aparecen en el cortometraje especial por el décimo aniversario del anime "Mob Psycho 100" (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí