Con el estreno de cada nuevo episodio de “My Hero Academia”, los fanáticos están ansiosos de continuar viendo a Deku, quien tendrá un enfrentamiento con Shigaraki, pero el anime no cubriría las expectativas de sus seguidores, toda vez que el final corre el riesgo de ser censurada. A continuación, el grave peligro que corre esta serie animada.

Antes te comento que el manga se publicó entre 2014 y 2024, y en 2016 se lanzó el anime que ya se encuentra en su octava y última temporada con la emisión de más de 150 capítulos.

En el manga, "My Hero Academia" presenta escenas crudas y sangrientas que muchas veces fueron censuradas cuando se adaptó a la pantalla (Foto: Bones Film)

¿POR QUÉ EL FINAL DE “MY HERO ACADEMIA” SERÍA CENSURADA?

El último episodio de “My Hero Academia” termina de forma impactante cuando los recuerdos y voces de los antiguos portadores del One For All le piden a Deku que abandone ese poder ancestral para poder enfrentar a Shigaraki. Aunque este dilema de por sí es complicado, la temporada final del anime nos presenta algo mucho más cruel para el protagonista, lo que podría provocar su censura. ¿Por qué? Por la grave lesión que sufrirá Deku próximamente.

Tomando en cuenta que hasta el último episodio, la serie adapta el manga hasta el capítulo 413, más adelante veremos cómo Deku pierde ambos brazos a causa de la Descomposición.

Este impactante suceso ocurre en el capítulo 418, justo el momento en el que el muchacho “abraza a una joven Tenko dentro del subconsciente de Shigaraki mientras su quirk de Descomposición se descontrola, provocando que ambos brazos de Deku se atrofien hasta los codos”, publica Screen Rant.

Al ser una escena sangrienta y fuerte, que se ve en capítulo 419, el anime posiblemente no mostraría este suceso tal como se narra en el manga, por lo que se cortarían varias partes con el fin de mostrarla tan cruda.

Cuando Deku pierde parte de sus brazos en el manga "My Hero Academia" (Foto: Shūeisha)

¿POR QUÉ ES CASI SEGURO QUE CENSURARÁN UNA PARTE DEL FINAL DEL ANIME?

Porque “My Hero Academy” tiene un largo historial de censura cuando se adaptó del manga a la serie animada. Por ejemplo, la vez que Re-Destro se cortó las piernas, para la pantalla se redujo el grado de violencia y sangre; por lo tanto, volvería a suceder en el final del anime. ¿De qué manera? Cuando Deku pierde parte de sus extremidades superiores, esta escena aparecería fuera de plano o con menos crudeza.

¿Será que una vez más censure una escena importante o simplemente muestre tal cual la pérdida de una parte de sus brazos? Si lo quita, muchos fans quedarían descontentos, pues al tratarse del cierre del anime, no se haría justicia a la historia en la que se basó; por tanto, le restaría impacto.

