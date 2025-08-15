¡Atención seguidores de “One Piece”! Tras una semana de descanso que dejó a los fans con ganas de más, el esperado Capítulo 1157 del manga de Eiichiro Oda -por fin- llega este fin de semana con muchísimas más revelaciones cruciales en la trama. Por eso, en esta nota, te traigo todos los detalles que debes conocer para que no te lo pierdas.

Vale precisar que este capítulo continúa el intenso flashback de los Piratas Rocks mientras Harald, el Rey de Elbaph, se enfrenta a una propuesta mortal de los Cinco Ancianos que podría cambiar el curso de la historia.

Así, con Shakuyaku (Shakky) estableciendo su legendario bar y las traiciones constantes entre los miembros de la tripulación de Rocks, la obra promete acercarnos más que nunca al épico Incidente de God Valley.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1157 DEL MANGA “ONE PIECE”?

El capítulo 1157 del manga “One Piece” se publica oficialmente el domingo 17 de agosto del 2025, bajo el título “The Legendary Bar”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1157 DEL MANGA “ONE PIECE”?

En la siguiente tabla, conoce la hora exacta de la publicación del capítulo de acuerdo con el territorio en el que te encuentras.

Horario según país:

Países Horario Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO LEER EL CAPÍTULO 1157 DEL MANGA “ONE PIECE”?

Puedes leer el capítulo 1157 de “One Piece” a través de los portales MANGA PLUS y VIZ, considerando la siguiente división:

En Latinoamérica y España : solo en MANGA PLUS (Link oficial)

y : solo en MANGA PLUS (Link oficial) En Estados Unidos: MANGA PLUS y VIZ (Link oficial)

Cabe resaltar que, después de este capítulo, habrá otro descanso en el manga. Por ende, el capítulo 1158 no llegará hasta el próximo domingo 31 de agosto del 2025.

En "One Piece", Shakuyaku se caracteriza por fumar un cigarrillo (Foto: Shueisha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí