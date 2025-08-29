Si llevas años siguiendo “One Piece”, sabes que cada nuevo capítulo se siente como un evento. Y el 1158 no es la excepción. Con más de mil episodios encima, el manga creado por Eiichiro Oda sigue sorprendiéndonos con revelaciones que expanden el universo y llenan de emoción a millones de lectores en todo el mundo. Esta semana, después de una breve pausa, llega oficialmente el ansiado episodio, y ya tenemos fecha, hora exacta y enlaces oficiales para leerlo en línea.

Sé que, probablemente, estés buscando evitar spoilers y leer el capítulo apenas esté disponible. Por eso preparé esta guía con toda la información clave: desde el horario según tu zona, hasta las plataformas legales donde puedes acceder al manga de forma gratuita o con suscripción. Te dejo todos los detalles a continuación.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO 1158 DE “ONE PIECE”?

El capítulo 1158 de “One Piece” se lanza oficialmente el domingo 31 de agosto de 2025. Después del pequeño receso que se tomó Eiichiro Oda tras el último episodio, este domingo por fin podremos continuar con la historia y ver cómo se desarrollan los eventos que tienen a toda la comunidad teorizando.

HORARIOS CONFIRMADOS POR PAÍS

Aquí te dejo los horarios locales en los que podrás leer el capítulo 1158 de “One Piece” según tu país. Recuerda que el estreno es simultáneo en todo el mundo, pero la hora cambia según la zona horaria:

Estados Unidos (ET): 10:00 AM

México (CDMX): 8:00 AM

Colombia: 9:00 AM

Perú: 9:00 AM

Ecuador: 9:00 AM

Chile: 10:00 AM

Argentina: 11:00 AM

Uruguay: 11:00 AM

Paraguay: 11:00 AM

Venezuela: 10:00 AM

Bolivia: 10:00 AM

Panamá: 9:00 AM

Costa Rica: 8:00 AM

El Salvador: 8:00 AM

Guatemala: 8:00 AM

República Dominicana: 10:00 AM

Brasil (Brasilia): 11:00 AM

España (península): 4:00 PM

Japón: lunes 1 de septiembre a las 12:00 AM (medianoche JST)

¿DÓNDE PUEDO LEER EL CAPÍTULO 1158 DE ONE PIECE?

Hay varias plataformas oficiales y gratuitas (o de bajo costo) para leer el manga. Te recomiendo estas tres, que son las más confiables y con mejor calidad de traducción:

Viz Media: ofrece los tres capítulos más recientes gratis, y puedes suscribirte si quieres acceso completo al catálogo.

Manga Plus by Shueisha: es una excelente opción para leer el capítulo el mismo día de su lanzamiento, disponible en español e inglés.

Shonen Jump+ (disponible solo en Japón): ideal para lectores japoneses que quieren acceso total a la obra.

¿QUÉ SE SABE DEL CAPÍTULO 1158?

El título filtrado es “Rocks vs. Harald”, y parece que el capítulo se sitúa 40 años en el pasado, en Hachinosu, la base de los Piratas de Xebec. Según los adelantos, Gol D. Roger y Rocks D. Xebec casi llegan a enfrentarse en el bar de Shakuyaku (Shakky), pero la pelea se evita... por ahora.

También se revela que Xebec y una misteriosa mujer se convierten en los padres de Marshall D. Teach (Blackbeard). Esto ha encendido todo tipo de teorías entre los fans. Además, el conflicto entre él y el Rey Harald escala hasta un enfrentamiento épico que termina con ambos inconscientes, marcando el fin de su amistad.

El capítulo también nos lleva a God Valley, 39 años atrás, donde Saint Figarland Garling encuentra a una misteriosa mujer junto a dos niños pelirrojos: uno parece ser Shanks, y el otro, un posible hermano gemelo llamado Shamrock. Aunque no se muestra el rostro de la mujer, este detalle ha generado un mar de especulaciones.

