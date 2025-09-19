Tras el estreno de la serie española “El refugio atómico”, el 19 de septiembre de 2025, muchas personas han quedado fascinadas con las interpretaciones de varios de los actores, uno de ellos es la de Pau Simon, quien da vida a Max, un muchacho que estuvo en la cárcel y que su padre lo lleva a refugiarse al búnker. Debido a que su presencia llena de tensiones la trama, incluso pone en jaque a varios de los multimillonarios que se refugian en Kimera Underground Park, te doy a conocer en qué otras producciones lo has visto.

Vale precisar que el drama de intriga sigue a un grupo de personas muy adineradas que deciden refugiarse en un lujoso búnker, mientras el mundo atraviesa un conflicto global sin precedentes; sin embargo, vivir en dicho escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por un trauma del pasado será el inicio de otro desastre, pues además de salir a la luz sus secretos más inconfesables también nacerán alianzas inesperadas.

¿EN QUÉ OTRAS PRODUCCIONES VISTE A PAU SIMON?

Además de formar parte de “El refugio atómico”, Pau Simon ha formado o integra las siguientes producciones:

“NUDES”. Es una serie de 2024. Nos presenta cómo la vida de tres adolescentes cambia radicalmente cuando se filtra un desnudo en las redes sociales. A raíz de este suceso, Sofía (16), Àlex (17) y Ada (14) tendrán que aprender a gestionar la situación para reanudar el control de sus existencias en este mundo. En esta producción, Pau Simon interpretó a Dani.

Título: Nudes

Nudes País: España

España Género: Drama adolescente

Drama adolescente Dirección y creación: Liv Joelle Barbosa Blad, Nina M. Barbosa Blad y Erika Calmeyer

Liv Joelle Barbosa Blad, Nina M. Barbosa Blad y Erika Calmeyer Guion: Ainhoa Bolaños, Aleix Mestre y Amaya Izquierdo

Ainhoa Bolaños, Aleix Mestre y Amaya Izquierdo Reparto: Clara Doyen, Marc Soler, Lola Navarro, Judith Ampudia, Noa Demont y Pau Simon.

“DÍAS DE AGOSTO”. Es una película que está actualmente en rodaje y llegará para 2026. Se trata de un drama romántico dirigido por Chema de la Peña y protagonizado por Roberto Álamo y Maggie Civantos. Nos presenta la tensión que surge entre un padre y su hijo cuando el primero aparece con su nueva novia. Debido a su gran interpretación, Pau Simon fue convocado para formar parte del elenco.

Título: Días de agosto

Días de agosto País: España

España Género: Drama romántico

Drama romántico Dirección: Chema de la Peña

Chema de la Peña Guion: David Sueiro

David Sueiro Reparto: Roberto Álamo y Maggie Civantos son los protagonistas, junto con Pau Simon y Berta Galo

