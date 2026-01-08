Una de las preguntas más frecuentes entre los fans del cine de terror que se alistan para disfrutar de la película “Primate” es si la cinta del director inglés Johannes Roberts tiene o no escena post-créditos. Por eso, si quieres saber si vale la pena quedarse en la butaca una vez que concluye la historia del chimpancé rabioso, esta nota es para ti. En las siguientes líneas, descubre si hay algún contenido adicional después de los créditos finales del largometraje de 89 minutos de duración. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción narra las vacaciones tropicales de un grupo de amigos en la paradisiaca Hawái.

Sin embargo, sus días de ensueño se transforman en una auténtica pesadilla cuando Ben, un chimpancé adoptado, desarrolla un comportamiento agresivo tras contraer rabia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Primate”:

“PRIMATE”, ¿ TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es NO . La película de terror no cuenta con una escena post-créditos, por lo que quienes deseen retirarse de la sala de cine inmediatamente después de su desenlace no se perderán contenido narrativo adicional ni adelantos de posibles secuelas.

En Reddit, un usuario compartió su experiencia luego de ver el filme protagonizado por Johnny Sequoyah y Troy Kotsur. Así, frente a la pregunta sobre si la cinta incluía material extra, señaló: “No, no hay. Me quedé hasta el final. Hay un ruido extraño al final, pero eso es todo”.

Esta declaración coincide con el testimonio de otros asistentes a funciones anticipadas, quienes también confirmaron la ausencia de escenas después de los créditos.

Es decir, “Primate” opta por un cierre tradicional, sin pretensiones de construir un universo expandido o alguna saga compleja que requiera secuencias adicionales.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PRIMATE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la película:

Johnny Sequoyah como Lucy

Jessica Alexander como Hannah

Troy Kotsur como Adam

Victoria Wyant como Kate

Gia Hunter como Erin

Benjamin Cheng como Nick

Charlie Mann como Drew

Tienne Simon como Brad

Miguel Torres Umba como Ben

Kae Alexander como Yoko

¿CÓMO VER “PRIMATE”?

El lanzamiento en cines de “Primate” respeta la siguiente programación:

Estreno en Perú: jueves 1 de enero del 2026

jueves 1 de enero del 2026 Estreno en México: jueves 8 de enero del 2026

jueves 8 de enero del 2026 Estreno en Estados Unidos: viernes 9 de enero del 2026

Entonces, para ver el largometraje sin problemas, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

FICHA TÉCNICA DE “PRIMATE”

Duración: 89 min.

89 min. País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: Johannes Roberts

Johannes Roberts Guion: Ernest Riera, Johannes Roberts

Ernest Riera, Johannes Roberts Fotografía: Stephen Murphy

Stephen Murphy Compañía: 18hz production

18hz production Distribuidora: Paramount Pictures

El póster de "Primate", película de terror del director Johannes Roberts que se desarrolla a lo largo de 89 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)

