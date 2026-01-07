Las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia cuando Ben, el chimpancé adoptado por una familia, se vuelve violento debido a la mordedura de un animal rabioso en “Primate”, película de terror dirigida por Johannes Roberts, quien también coescribió el guion con Ernest Riera. ¿Quieres conocer más detalles de este nuevo largometraje de horror? A continuación, te comparto la fecha de estreno por país, la lista de miembros del reparto y más datos relevantes.

Ambientada en Hawái, esta película sigue a Lucy (Johnny Sequoyah) y a un grupo de amigos mientras intentan sobrevivir al chimpancé, que era considerado parte de la familia, pero se vuelve extremadamente agresivo. Con esas escenas de horror y suspenso, la cinta promete mantener a los espectadores al borde del asiento.

“Primate” cuenta con un elenco conformado por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann, Tienne Simon, Miguel Torres Umba, Kae Alexander, Amina Abdi y Albert Magashi.

Miguel Torres Umba se encarga de dar vida al chimpancé Ben en la película de terror "Primate" (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “PRIMATE”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Primate”, “esta película de terror y suspenso del director Johannes Roberts narra las vacaciones tropicales de un grupo de amigos, que se transforman en una aterradora y primitiva historia de terror y supervivencia cuando una querida mascota de la familia se vuelve contra ellos.”

Por lo que he visto en el tráiler, Ben es muy tierno y amistoso hasta que lo muerde una criatura rabiosa. A partir de ese momento, se vuelve sumamente agresivo y ataca incluso a Lucy, a quien ahora considera mala. Las amigas de Lucy se refugian en la piscina porque el chimpancé no sabe nadar, pero eso no lo detiene.

A pesar de los esfuerzos del grupo, el animal se las ingenia para acorralarlos. Aunque algunos logran pedir ayuda a la central de emergencia, no tardan en ser atrapados y tener el mismo destino horrible y sangriento.

FECHA DE ESTRENO DE “PRIMATE”

“Primate” se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 18 de septiembre de 2025, mientras que su estreno en cines está previsto para el 9 de enero de 2026 en los cines de Estados Unidos.

Fecha de estreno de “Primate” en Estados Unidos: 9 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en México: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Perú: 1 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Argentina: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Chile: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Brasil: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Colombia: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Uruguay: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en Paraguay: 8 de enero de 2026

Fecha de estreno de “Primate” en España: 9 de enero de 2026

TRÁILER DE “PRIMATE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PRIMATE”

Johnny Sequoyah como Lucy

Jessica Alexander como Hannah

Troy Kotsur como Adam

Victoria Wyant como Kate

Gia Hunter como Erin

Benjamin Cheng como Nick

Charlie Mann como Drew

Tienne Simon como Phil

Miguel Torres Umba como Ben

Kae Alexander como Yoko

Amina Abdi como la operadora de 911

Albert Magashi como Matt

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “PRIMATE”?

“Primate”, que cuenta con Walter Hamada, John Hodges y Bradley Pilz como productores, tiene una duración de 89 minutos, es decir, 1 hora y 29 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “PRIMATE”?

La fotografía principal de “Primate”, producida por la compañía 18hz Productions, empezó en septiembre de 2024, mientras que el rodaje terminó en noviembre del mismo año.

Troy Kotsur interpreta a Adam y Gia Hunter interpreta a Erin en la película de terror "Primate" (Foto: Paramount Pictures)

