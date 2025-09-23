La nueva edición de “Operación Triunfo 2025” ya está en marcha y, como cada año, la emoción por descubrir nuevas voces no se ha hecho esperar. Desde la Gala 0 transmitida en Prime Video, pudimos conocer a los 16 concursantes que ya forman parte de la academia más famosa de España. Entre ellos, una joven de Sevilla ha captado la atención de todos desde el primer momento: Cristina Sánchez.

Y no es solo una impresión del momento. Esta chica de apenas 18 años se convirtió en la primera favorita del público tras recibir más de un millón de votos. Lo que me llevó a hacerme la misma pregunta que probablemente te estés haciendo tú ahora: ¿quién es Cristina Sánchez y por qué ha logrado destacar tan rápido en “OT 2025”?

UNA SEVILLANA CON SUEÑOS DE ESCENARIO

Cristina Sánchez viene de Sevilla y, aunque tenga solo 18 años, su historia con “Operación Triunfo” no comenzó hace poco. Desde que tenía 12 años soñaba con entrar en la academia. Llevaba casi media vida esperando este momento y lo ha conseguido justo cuando cumplió la mayoría de edad, entrando por la puerta grande del programa.

Además de su pasión por la música, Cristina es estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, algo que me pareció muy interesante. En su presentación, contó que “nunca había cantado profesionalmente”, pero su formación artística dice lo contrario. Ha estudiado baile, teatro, piano y tiene más de diez años de experiencia en teatro musical y claqué.

EL DEBUT QUE LO CAMBIÓ TODO

La noche del estreno fue decisiva. Cristina subió al escenario junto a Guillo Rist para interpretar “APT”, una actuación que dejó sin palabras tanto al jurado como al público. Para ser una primera gala, su seguridad y dominio escénico fueron impresionantes.

El jurado —formado por Leire Martínez, Abraham Mateo, Cris Regatero y Guille Milkyway— destacó su frescura, su capacidad de conexión y la manera en que se desenvolvió con naturalidad.

CRISTINA SÁNCHEZ, LA PRIMERA FAVORITA

Después de todas las actuaciones de la noche, Chenoa fue la encargada de anunciar al favorito de la semana. Y ahí fue cuando se confirmó lo que ya se intuía en redes sociales: Cristina Sánchez fue la más votada, superando el millón de votos. Como recompensa, cruzó la pasarela con 3,000 euros cortesía del banco ING.

Este logro no solo la posiciona como una de las voces más prometedoras de “OT 2025”, sino que también le da un empujón de motivación de cara a las próximas galas. No es poca cosa ser la favorita en la primera semana de una edición tan competitiva y a tan corta edad.

COMPARACIONES CON AITANA

Es inevitable que en cada edición del programa surjan comparaciones con participantes de años anteriores. En el caso de Cristina, muchos ya la están comparando con Aitana, quien también entró en “Operación Triunfo 2017” con 18 años y terminó siendo una de las artistas más exitosas del formato.

Si bien cada una tiene su propio estilo, lo cierto es que Cristina tiene esa chispa especial que te hace querer seguirla, apoyarla y ver hasta dónde puede llegar.

PRESENCIA EN REDES Y CONEXIÓN CON EL PÚBLICO

Otro punto a su favor es su conexión con el público a través de redes sociales. En muy pocas semanas, Cristina ya acumula más de 40,000 seguidores en sus cuentas oficiales, gestionadas por el programa. Sus vídeos de presentación han tenido muy buena acogida y es evidente que su carisma traspasa la pantalla.

En uno de ellos, por ejemplo, confesó ser fan de Camila Cabello y de la serie “Delirio”, además de contar que los sábados son su día favorito. También mencionó que su hermana es su gran apoyo. Detalles como estos hacen que el público conecte aún más con ella, porque la hacen cercana, real.

Cristina Sánchez es una de las participantes de "Operación Triunfo 2025" (Foto: OTCristina / Instagram)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.