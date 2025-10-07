RTVE le toma la delantera a Prime Video y estrena antes “Sin Gluten”, la comedia española donde Diego Martín brilla como un chef famoso que toca fondo y deberá redimir su vida entre lecciones culinarias, alumnos rebeldes y mucha polémica. La serie promete risas, choques generacionales y más de un escándalo, en una trama cocinada al fuego rápido y servida en exclusiva antes que en cualquier streaming.

El estreno en L1 es este 8 de octubre, mientras que en Prime Video será el 10 de octubre, como parte de una estrategia de la plataforma. La serie se emitirá en cuatro noches únicas, ofreciendo un relato que combina humor, conflictos generacionales y la reconstrucción de vidas a través de la enseñanza culinaria. Con un reparto que mezcla grandes figuras y nuevos talentos, la serie promete captar la atención de públicos diversos.

¿DE QUÉ VA “SIN GLUTEN”?

“Sin Gluten” narra el descenso de Ricardo (Diego Martín), un chef galardonado que ve su prestigio destruido tras protagonizar un escándalo viral, con insultos y excesos ante clientes en estado de embriaguez. Arruinado y sin restaurante, el protagonista debe mudarse con su madre y aceptar un puesto como profesor en la escuela donde se formó, enfrentándose a alumnos sin experiencia, colegas hostiles y una lucha constante contra el alcoholismo. La serie, producida por Onza junto a RTVE y Prime Video, mezcla humor, emociones y segundas oportunidades en la cocina, abordando la transformación personal y social a través del enfrentamiento directo de cada personaje con sus propias debilidades.

“Sin Gluten” promete cautivar al público con su historia sobre las segundas oportunidades (Foto: RTVE)

¿CÓMO VER “SIN GLUTEN”?

La serie “Sin Gluten”, producida por Onza en colaboración con RTVE y Prime Video, se emite en La 1 a partir del 8 de octubre y en Prime Video desde el 10.

La 1: estreno exclusivo en La 1 el miércoles 8 de octubre, tras el programa “La Revuelta” . Emitirá los o cho episodios emitidos en cuatro noches únicas.

estreno exclusivo en La 1 el miércoles 8 de octubre, tras el programa “La Revuelta” cho episodios emitidos en cuatro noches únicas. RTVE Play : disponible para ver en streaming bajo demanda en RTVE Play desde el mismo día.

: disponible para ver en streaming bajo demanda en RTVE Play desde el mismo día. Prime Video: la llegada internacional el 10 de octubre a través de Prime Video, con todos los capítulos de la serie.

La 1 de RTVE presenta la comedia “Sin Gluten”, el miércoles 8 de octubre de 2025 (Foto: RTVE)

¿QUIÉN FORMAN PARTE DEL ELENCO DE “SIN GLUTEN”?

El universo de “Sin Gluten” está encabezado por Diego Martín como Ricardo, el prestigioso chef obligado a reinventarse como profesor de cocina tras un polémico escándalo. Acompañan en pantalla Adam Jezierski (Fred, profesor influencer), Alicia Rubio (Sonia, tutora educativa), Iñaki Ardanaz (Jaime, director de la escuela), Teresa Cuesta (Mapi, profesora vegana), Antonio Resines (Jacinto, el conserje), y talentos jóvenes como Paula Muriana (Candela), Najwa Khliwa (Amina), Lucas Miramón (Luis), Daniel Triana (Yoel) y Tadeo Masó (Javier), entre otros grandes y nuevos rostros del audiovisual español.

