Ambientada en el mundo del golf, “Stick” es una comedia deportiva de Apple TV+ creada por Jason Keller y que narra la historia de Pryce Cahill (Owen Wilson), un golfista profesional fracasado que lucha por mantenerse a flote hasta que conoce a un joven estrella en ascenso. Desde ese momento, se entrega por completo a ser mentor de Santi (Peter Dager). Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el elenco principal?

Además de Owen Wilson y Peter Dager, la nueva serie cuenta con las actuaciones de Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay y Judy Greer. Mientras que Timothy Olyphant y Ryan Kiera Armstrong son las estrellas invitadas.

¿DE QUÉ TRATA “STICK”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “Stick” sigue a “un exgolfista profesional en decadencia cuya carrera se descarriló prematuramente hace 20 años. Tras el fracaso de su matrimonio y su despido en una tienda de artículos deportivos de Indiana, Pryce apuesta por completo su futuro en un fenómeno del golf de 17 años con problemas llamado Santi (Peter Dager).

‘Stick’ es una comedia deportiva conmovedora y optimista sobre una familia encontrada y sus relaciones, ambientada en el mundo del golf como nunca antes se había mostrado.”

Owen Wilson da vida a Pryce Cahill y Peter Dager da vida a Santi Wheeler en la comedia deportiva "Stick" (Foto: Apple TV+)

Por lo que he visto en el tráiler, después de que su carrera deportiva terminó, Pryce no tiene un objetivo, lo que lleva a su divorcio y perder su empleo. No obstante, eso cambia cuando conoce a un joven talentoso. Se empeña en convertirlo en un profesional y empieza a arreglar su propia vida.

¿CÓMO VER “STICK”?

Los tres primeros episodios de “Stick” se estrenará el miércoles 4 de junio de 2025 en Apple TV+, mientras que el resto de capítulos llegará cada semana hasta el 23 de julio.

Por lo tanto, para ver la nueva comedia deportiva solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “STICK”

ACTORES Y PERSONAJES DE “STICK”

Owen Wilson como Pryce Cahill

Peter Dager como Santi Wheeler

Marc Maron como Mitts

Mariana Treviño como Elena

Lilli Kay como Zero

Judy Greer como Amber-Linn

Timothy Olyphant como Clark Ross

Ryan Kiera Armstrong como Angela

Judy Greer asume el rol de Amber-Linn, la exesposa de Pryce Cahill, en la comedia deportiva "Stick" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “STICK”?

“Stick”, que cuenta con Jason Keller, Owen Wilson, Ben Silverman, Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Guymon Casady, Lee Eisenberg, Natalie Sandy, Christopher Moynihan y Bill Callahan, tiene diez episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “STICK”?

El rodaje de “Stick”, producida por las compañías Wise Monkey Films, Propagate Content, Entertainment 360, Piece of Work Entertainment y Apple Studios, empezó el 29 de mayo de 2024 en Vancouver bajo el título provisional “Rambler & the Birdie Machine”.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí