En los últimos años, el terror se ha volcado con fuerza hacia historias cada vez más sangrientas peculiares, y “Te van a matar” (en su idioma original: “They Will Kill You”) se suma a esa tendencia con una propuesta que combina horror, acción y comedia negra en pantalla grande. Así, firmada por el director ruso Kirill Sokolov y protagonizada por la actriz Zazie Beetz, la cinta llega bajo el respaldo de Warner Bros. y del sello de los hermanos Muschietti, nombres ya conocidos por revitalizar el género con títulos como “It”.

Vale precisar que el proyecto reúne a un elenco que, además de Beetz, incluye a otras reconocidas figuras de la industria, como Myha’la, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

De esta manera, se refuerza el interés del estudio por convertir al filme en uno de los lanzamientos de terror más comentados del año.

¿DE QUÉ TRATA “TE VAN A MATAR”?

La historia de “Te van a matar” sigue a Asia Reaves, una exconvicta que busca empezar de cero y responde a un aviso de trabajo como empleada doméstica en The Virgil, un rascacielos de Manhattan tan lujoso como inquietante.

Entonces, lo que parece un empleo rutinario pronto se transforma en una pesadilla... cuando descubre que los residentes forman parte de un culto demoníaco responsable de misteriosas desapariciones a lo largo de los años.

En este contexto, nuestra protagonista deberá sobrevivir una sola noche dentro de este “laberinto trampa” lleno de pasillos, departamentos y salas secretas diseñadas prácticamente como un parque de diversiones mortal para el grupo satánico.

MIRA EL TRÁILER DE “TE VAN A MATAR”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “TE VAN A MATAR”?

Como mencioné previamente, el reparto de “Te van a matar” está liderado por Zazie Beetz, quien interpreta a Asia Reaves, la exreclusa que intenta rehacer su vida aceptando el trabajo en The Virgil.

La acompaña Myha’la, quien le da vida a Maria Reaves, la hermana distanciada de Asia y una de las empleadas de limpieza del edificio.

El elenco del culto incluye a:

Tom Felton como Kevin , miembro activo del grupo satánico.

, miembro activo del grupo satánico. Heather Graham como Sharon , amiga de Kevin.

, amiga de Kevin. Patricia Arquette como Lilith, la administradora irlandesa del edificio y líder del culto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TE VAN A MATAR”?

“Te van a matar” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica : jueves 26 de marzo del 2026

: jueves 26 de marzo del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 27 de marzo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Te van a matar", película del director Kirill Sokolov que se desarrolla a lo largo de 94 minutos de metraje (Foto: Warner Bros.)

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