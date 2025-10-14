A la ola de despidos de Telemundo, que comenzó hace una semana, un nuevo miembro le dice adiós a la cadena de televisión. Se trata de una figura importante del matutino “Hoy Día”. Averigua de quién se trata y se une a la salida de Myrka Dellanod, de la “Mesa caliente”; de la reportera y Jessica Maldonado; y de la corresponsal de México Magali Ayala.

¿A QUÉ MIEMBRO DE “HOY DÍA” DESPIDIÓ TELEMUNDO?

A los despidos de Telemundo se sumó la productora general de “Hoy Día”, Jessica Benítez, quien había asumido dicho cargo en 2024 con el fin de reforzar la competitividad del show frente a sus rivales. Al parecer, su trabajó no gustó del todo a los directivos que optaron por prescindir de sus servicios, así lo dieron a conocer Mandy Fridmann y Javier Ceriani en una conexión.

“En ‘Hoy día’ sacan a quien acaban de contratar se supone que para salvar el show, y ha hecho un show bastante parecido a ‘Despierta América’”, comentaron los periodistas de entretenimiento.

La salida de esta profesional fue muy comentada dentro de la reestructuración de la cadena televisiva, toda vez que durante su gestión destacó por diversos momentos significativos, entre ellos recibir a Florinda Meza.

La productora general de "Hoy Día" fue despedida por Telemundo. Aquí junto a Florinda Meza (Foto: Jessica Benítez / Instagram)

Jessica Benítez tiene gran experiencia en la producción televisiva, por lo que participó a lo largo de su carrera en la dirección de formatos matutinos dirigidos al público hispano en los Estados Unidos.

Tras su salida de “Hoy día”, Benítez no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de Telemundo. En las próximas horas o días conoceremos qué nuevo proyecto profesional formará parte.

Vale precisar que su despido forma parte de la reestructuración interna de la cadena televisiva, que dio a conocer que tomó tal decisión para hacer cambios en su programación con miras al año 2026.

