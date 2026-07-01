Después del final de la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen”, la segunda entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, la nueva entrega de “Hell’s Paradise: Jigokuraku” y otras series como “Witch Hat Atelier”, uno de los estrenos más esperados del 2026, además del regreso de “One Piece”, es la tercera temporada de “The Apothecary Diaries” (“Los diarios de la boticaria” en español y “Kusuriya no Hitorigoto” en su idioma original), que llegará en octubre y se espera que tenga una duración total de unos 24 episodios, divididos en dos bloques.

La primera parte se estrenará en octubre de 2026 y la segunda parte en abril de 2027. En los nuevos episodios del popular anime, luego de la rebelión del clan Shi, Maomao regresa a su antigua vida como farmacéutica en el barrio rojo, pero no estará alejada de los misterios. Lo primero que debe investigar es una anomalía tras un desayuno en la Casa Verdigris.

En tanto, Jinshi asume sus nuevas responsabilidades imperiales y se ve perturbado por una advertencia dejada por Loulan sobre un inminente peligro para el reino. Aún faltan algunos meses para el estreno de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, pero si no puedes esperar para conocer el destino de los protagonistas puedes recurrir al material original, la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino, o sus adaptaciones al manga.

"The Apothecary Diaries", la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Natsu Hyūga e ilustradas por Touko Shino, tiene dos adaptaciones al manga (Foto: Tōhō Animation Studio)

LAS ADAPTACIONES AL MANGA DE “THE APOTHECARY DIARIES”

“The Apothecary Diaries” tiene dos adaptaciones al manga independientes y simultáneas que se publican al mismo tiempo desde 2017 en Japón. El primero se titula “The Apothecary Diaries” y se publica en la revista Monthly Big Gangan de Square Enix. Se trata de la versión más famosa a nivel mundial y la que sirvió de base para el diseño del anime.

Mientras que el segundo se titula “The Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” y se serializa en la revista Monthly Sunday Gene-X de Shogakukan. Esta versión es más fiel al ritmo detallado de la novela ligera. Se centra de lleno en el misterio y la deducción.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE LOS MANGAS DE “THE APOTHECARY DIARIES”

El capítulo más reciente del manga “Apothecary Diaries” es el 87, publicado el 25 de junio de 2026. Mientras que “Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” publicó su capítulo 102 de el 19 de junio de 2026.

Por lo tanto, “Apothecary Diaries” estrena nuevo episodio el 25 de cada mes y “Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace” el 19 de casa. Entonces, estas son las fechas de lanzamiento de los próximos capítulos.

“Apothecary Diaries: Maomao’s Notes from the Inner Palace”

Capítulo 103: 19 de julio

Capítulo 104: 19 de agosto

Capítulo 105: 19 de septiembre

“The Apothecary Diaries”

Capítulo 88: 25 de julio

Capítulo 89: 25 de agosto

Capítulo 90: 19 de septiembre

Maomao es la protagonista de la portada del Volumen 17 de la adaptación al manga de "The Apothecary Diaries" (Foto: Nekokurage / Square Enix)

¿DÓNDE LEER EL MANGA “THE APOTHECARY DIARIES”?

Versión de Nekokurage: Está disponible digitalmente en la web oficial de Square Enix Manga & Books o mediante tiendas como Amazon Kindle.

Versión de Minoji Kurata: Ha sido licenciada en formato impreso y digital en inglés por la editorial Viz Media.

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