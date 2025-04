Si eres fanático de los isekai y aún no estás viendo “The Beginning After the End”, créeme, te estás perdiendo de una joya, aunque es preciso señalar que hay una enorme cantidad de personas que la están criticando y buscan cancelarla. Esta adaptación del webcómic de TurtleMe no solo tiene animación fluida cortesía del estudio A-Cat, sino que también presenta una historia cargada de emoción, drama y evolución personal que va más allá de lo que suele ofrecernos el género. Y sí, todo eso acompañado de momentos épicos que te mantienen pegado a la pantalla.

Lo que más atrapa de esta serie es el contraste bien logrado entre la vida pasada del protagonista como Rey Grey, y su renacer como Arthur Leywin en un mundo completamente nuevo. A diferencia de otros isekai que se limitan al típico protagonista overpower sin más profundidad, acá vemos a alguien con cicatrices emocionales reales, con errores, con dudas... y eso se siente muy humano. Si estás al día, seguro te dejó con el corazón en la mano el episodio anterior. Pero no te preocupes, que ya se viene el episodio 3, y promete muchísimo.

Arthur Leywin es el protagonista del anime "The Beginning After the End". (Foto: Studio A-Cat) ×

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EPISODIO 3 DE “THE BEGINNING AFTER THE END”?

Este miércoles 16 de abril de 2025 llega el tan esperado episodio 3, titulado “Conoce al Rey”, y créeme que no es uno cualquiera. Este capítulo marcará un punto de quiebre importante para Arthur, porque no solo sigue vivo tras la caída, sino que además se encontrará con un personaje que va a cambiar su destino para siempre: Sylvia, una criatura acorazada con una vibra que mezcla sabiduría y poder en partes iguales.

La transmisión oficial será a las 23:30 (hora japonesa, JST), a través de cadenas niponas como Fuji TV, AT-X y Kansai TV. Pero si estás como yo, viendo todo desde este lado del charco, lo mejor es ir directamente a Crunchyroll, donde estará disponible poco después de su emisión.

HORARIO DE ESTRENO POR PAÍSES

Para que no se te pase la hora, acá te dejo el horario detallado según tu país. Yo suelo ponerme una alarma porque con series así no me perdono verlas tarde:

Estados Unidos: 10:25 a.m. (PT) / 1:25 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:25 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:25 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:25 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay: 2:25 p.m.

España: 7:25 p.m.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 3?

Sin spoilearte demasiado, te cuento lo justo: después de sacrificarse para proteger a su madre y hermano, Arthur despierta solo, herido, al pie de un bosque. Lo interesante es que no solo sobrevive, sino que ahí es donde aparece Sylvia, ese ser superior que, lejos de representar un peligro, se convertirá en una guía clave en el camino que tiene por delante.

Lo más emocionante es que Sylvia parece saber más de lo que muestra, incluyendo el paradero de su familia. Además, empezamos a ver cómo Arthur, a pesar de ser un niño, comienza a interiorizar lo que significa realmente el poder y la responsabilidad. Como alguien que ya lleva tiempo leyendo la novela original, te puedo decir que este momento es un antes y un después en su viaje.

Imagen del anime "The Beginning After The End". (Foto: Studio A-Cat) ×

PLATAFORMA OFICIAL PARA VER EL EPISODIO 3

Como mencioné antes, la mejor opción (y la más legal, claro está) para ver el episodio 3 de “The Beginning After the End” es Crunchyroll. La plataforma se ha encargado de la distribución internacional, y lo mejor es que los episodios están llegando rápido, con buena calidad y subtitulados como corresponde.

Así que, si no tienes cuenta aún, este es un buen momento para aprovechar alguna prueba gratuita o ponerte al día con los capítulos anteriores.