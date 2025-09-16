Con “The Conjuring: Last Rites”, los Warren se despiden de la saga enfrentando una de sus amenazas más perturbadoras: el Hombre del Hacha. Entre críticas mixtas sobre el gran villano central, este fantasma emerge como la presencia más terrorífica del filme, capturando la atención tanto de la audiencia como de la crítica.

La película sigue a la familia Smurl y su aterradora experiencia en una casa azotada por lo paranormal en Pensilvania. Aunque la trama principal gira en torno a un demonio anclado a un espejo maldito, es el Hombre del Hacha quien protagoniza las secuencias de mayor suspense y violencia sobrenatural, forjando momentos inolvidables para los seguidores del terror. Poco a poco, la leyenda de este espíritu se ha hecho viral entre los fans, que buscan develar tanto su origen como el potencial de nuevos spin-offs inspirados en su historia macabra.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE DEL HACHA EN “THE CONJURING: LAST RITES”?

Según la investigación de Lorraine Warren en la cinta, el Hombre del Hacha es el fantasma de un granjero, que habitó el terreno donde ahora está la casa Smurl. Impulsado por los celos y la locura, asesinó brutalmente a su esposa y a su suegra con un hacha. La presencia demoníaca permite que este espíritu regrese para atormentar a los vivos, y su furia lo lleva a atacar a personajes clave, como Heather Smurl y la propia Lorraine, con violencia visceral y una ominosa figura encapuchada. Es uno de los tres fantasmas principales que acechan la casa, aunque es el más peligroso y aterrador.

El hombre del hacha ha dejado impactada a la audiencia de "The Conjuring: Last Rites", la despedida de la saga "El conjuro" (Foto: Warner Bros. Pictures)

El impacto del Hombre del hacha

La aparición del Hombre del Hacha marca los picos más aterradores de la película. No es un demonio como Valak o Annabelle, sino un asesino convertido en espectro, controlado por la fuerza demoníaca vinculada al espejo maldito. Sus ataques son directos y despiadados: arremete con su hacha contra la familia Smurl, persigue a Lorraine en un sótano y deja claro que su ira trasciende el tiempo. Aunque la historia insinúa que su manifestación solo es posible por la presencia de la entidad demoníaca, el Hombre del Hacha deja una huella psicológica imborrable tanto en los personajes como en el espectador.

“The Conjuring: Last Rites” es la última película de la saga de terror protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de Lorraine y Eda Warren (Foto: Warner Bros.)

¿VOLVERÁ EL HOMBRE DEL HACHA EN OTROS PROYECTOS DEL UNIVERSO “EL CONJURO”?

A diferencia de demonios que han protagonizado sus propias películas derivadas —como Annabelle o Valak—, el regreso del Hombre del Hacha no está asegurado en futuras historias. Sin embargo, su popularidad y la fuerza de su presencia abren la puerta a un posible spin-off o precuela, ya que muchos fans exigen conocer más sobre su trágica vida y cómo se convirtió en uno de los fantasmas más temibles del universo Warren. Si bien “El Conjuro: Últimos Ritos” cierra la saga principal, el estudio podría apostar por explotar el magnetismo de este espectro en proyectos futuros.

