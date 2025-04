Para tristeza de muchos fanáticos de la serie “The Last Of Us”, Joel Miller dejó de existir oficialmente en la segunda temporada. Si bien, esta pérdida nos sumerge en un profundo dolor, aún continuaremos viéndolo pese a su muerte gracias a los saltos temporales. Debido a que este personaje dejó una huella imborrable en los fanáticos de esta producción, te damos a conocer qué edad tenía en la entrega 2. ¿Coincide con la del videojuego? A continuación, la respuesta.

Como se recuerda, Joel murió – en el episodio dos – a manos de Abby Anderson, quien cobra venganza por la muerte de su padre unos años antes. El papel de Miller es interpretado por Pedro Pascal.

Bella Ramsey como Ellie frente a la tumba de Joel en el episodio 02x03 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

LA EDAD DE JOEL EN LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”

En la segunda temporada de “The Last Of Us”, Joel tiene 61 años, un poco mayor a diferencia del videojuego The Last of Us Part II. Para entender mejor, hagamos un recuento desde que apareció en la producción de HBO.

La primera vez que lo vemos en la serie, él se alista para celebrar su cumpleaños número 36 al lado de su hija Sarah. Esto ocurre el 26 de septiembre de 2003; sin embargo, todo cambia por completo al día siguiente cuando se produce el brote del hongo Cordyceps. No sólo ello, su hija muere en el primer capítulo.

Después de esta tragedia, la producción se sitúa dos décadas después; es decir, en 2023, época en la que Miller tenía entre 55 y 56 años, edad en la que conoció a Ellie. Si tomamos en cuenta que la entrega dos comienza tras cinco años de la primera, entonces el protagonista tiene 61 años al momento de su muerte, publica ScreenRant.

En "The Last Of Us", Pedro Pascal asumió el rol protagónico de Joel Miller desde la primera temporada de la serie (Foto: HBO)

UNA EDAD DIFERENTE EN EL VIDEOJUEGO

En el videojuego The Last of Us Part II, los sucesos se presentan cuatro años después, en 2038, lo que significa que Joel tenía 56 años cuando murió, especifica el mismo sitio web.

Así pues, el protagonista celebró su cumpleaños número 32 en 2013. Veinte años después, en 2033, se unió a Ellie, con quien estuvo hasta 2034 cuando tenía entre 51 y 52 años. Por lo tanto, al salir la secuela del videojuego, que se dio cuatro años después, en 2038, Joel tenía 56 años.

Cabe mencionar que su muerte en este caso no se dio el día de Año Nuevo como en el episodio dos, titulado “A través del Valle”.

Antes de finalizar es importante aclarar que el actor Pedro Pascal, quien interpreta a Joel tiene en la actualidad 50 años, toda vez que nació el 2 de abril de 1975.

Pedro Pascal goza de gran fama internacional gracias a producciones como "The Last of Us" (Foto: HBO)