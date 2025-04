La temporada 2 de “The Last of Us” está en emisión, por lo que las estrellas de la serie de HBO y Max han iniciado una gira promocional en la que hablan con la prensa sobre su participación en la producción. Sin embargo, esta experiencia no siempre es del todo agradable para los actores. ¿Un ejemplo? El caso de Bella Ramsey, quien ha confesado que hay una pregunta repetitiva de los periodistas que ya la tiene harta.

Vale precisar que la segunda temporada de “The Last of Us” se desarrolla cinco años después de los acontecimientos de la primera entrega.

Así, descubrimos que Ellie (Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) se han instalado en Jackson, Wyoming, al lado de Tommy (Gabriel Luna), Dina (Isabela Merced) y Jesse (Young Mazino), entre otros sobrevivientes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Last of Us” - Temporada 2:

LA PREGUNTA REPETITIVA SOBRE “THE LAST OF US” QUE YA TIENE HARTA A BELLA RAMSEY

En una entrevista concedida a Heart Radio, Bella Ramsey fue consultada por el conductor Dev Griffin sobre la pregunta más repetitiva que recibe y que ya no quisiera escuchar más.

Así, la actriz fue muy sincera y se explayó en su respuesta: “Llevo tres semanas de gira de prensa y esta es la pregunta que más me hacen: ‘Bella, Ellie tenía 14 años en la primera temporada [de ‘The Last of Us’], ahora tiene 19 en la segunda, hay una diferencia de edad de cinco años, ¿cómo te preparaste para interpretar a una Ellie mayor en la segunda temporada?”.

Frente a las risas de su interlocutor, ella agregó: “He crecido. Ellie ha crecido. No hay nada que contar. ¡No tengo nada que contar! (...) Me van a hacer esa pregunta, probablemente, todos los días durante las próximas semanas, así que no quiero ofender a todos los que me la hagan, pero es la pregunta de la que estoy un poco harta”.

¿CÓMO SE PREPARÓ BELLA RAMSEY PARA LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

En la misma entrevista, Ramsey admitió que se sometió a un riguroso proceso de entrenamiento para prepararse para la acción de su personaje en la temporada 2 de “The Last of Us”.

“He entrenado mucho. Hice dos meses de jujitsu y otras artes marciales; boxeo, lucha, entrenamiento de combate, antes de empezar a rodar (...) Estoy bastante bien preparada para derribar a alguien si es necesario”, puntualizó.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

“The Last of Us” es una serie exclusiva de HBO. Por lo tanto, si quieres disfrutar del programa vía streaming, puedes hacerlo a través de la plataforma Max. Recuerda que los episodios se lanzan los domingos a las 9:00 p.m. (ET).

Isabela Merced como Dina y Bella Ramsey como Ellie en una escena de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO) ×