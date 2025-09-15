“The Paper”, el esperado spin-off que traslada el inconfundible humor de “The Office” a una redacción en Ohio, ha reavivado la pasión por las series ambientadas en espacios de trabajo y producciones con formato de falso documental. Si la vida de los empleados del Toledo Truth-Teller te atrapó, aquí tienes una guía de series imprescindibles que mantienen el ingenio y la sátira como sus principales armas narrativas.

“The Paper” surge bajo la dirección de Greg Daniels y Michael Koman como una secuela espiritual de “The Office”. La serie retrata la lucha diaria de un pequeño periódico local, tocando temas actuales como la precariedad del periodismo y la digitalización, mientras rescata el humor y la crítica social del universo original. Con Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore y Óscar Núñez retomando su papel de Óscar Martínez, la serie ya es elogiada por la crítica y emitida en Peacock desde septiembre de 2025.

GUÍA DE SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “THE PAPER”

Las series que puedes ver si te gustó “The Paper”:

1. “The Office (US y UK)”

El referente absoluto en comedia de oficina. Tanto la versión británica creada por Ricky Gervais como su adaptación estadounidense definieron el género del falso documental con genialidad y personajes memorables.

2. “Parks and Recreation”

Con el mismo estilo de humor de oficina, el spin-off espiritual de Daniels y Schur traslada la acción a un departamento de parques municipal. Amy Poehler lidera un elenco brillante y las tramas son frescas, humanas y entrañables.

3. “Abbott Elementary”

Este éxito reciente recupera el falso documental en una escuela pública de Filadelfia, explorando dinámicas laborales y personales mientras denuncia problemas del sistema educativo con agudo sentido del humor.

4. “Superstore”

La vida cotidiana en un gran supermercado estadounidense da pie a situaciones tan absurdas como reconocibles, en una comedia ácida y con gran diversidad de personajes.

5. “Brooklyn Nine-Nine”

Aunque no usa formato de falso documental, comparte ritmo, comedia de enredos y un equipo de trabajo inusual. El día a día en una comisaría de Nueva York nunca fue tan divertido.

6. “30 Rock”

La sátira mordaz del mundo de la televisión y sus egos se vive en cada episodio, con la inconfundible firma de Tina Fey y Alec Baldwin como protagonistas.

