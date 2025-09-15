Si te gustó la comedia de falso documental "The Paper", descubre otros opciones (Foto: Peacock)
Si te gustó la comedia de falso documental "The Paper", descubre otros opciones (Foto: Peacock)
Sileña Cisneros

” a una redacción en Ohio, ha reavivado la pasión por las series ambientadas en espacios de trabajo y producciones con formato de falso documental. Si la vida de los empleados del Toledo Truth-Teller te atrapó, aquí tienes una guía de series imprescindibles que mantienen el ingenio y la sátira como sus principales armas narrativas.

como una secuela espiritual de “The Office”. La serie retrata la lucha diaria de un pequeño periódico local, tocando temas actuales como la precariedad del periodismo y la digitalización, mientras rescata el humor y la crítica social del universo original. Con Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore y Óscar Núñez retomando su papel de Óscar Martínez, la serie ya es elogiada por la crítica y emitida en Peacock desde septiembre de 2025.

GUÍA DE SERIES QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “THE PAPER”

Las series que puedes ver si te gustó “The Paper”:

1. “The Office (US y UK)”

El referente absoluto en comedia de oficina. Tanto la versión británica creada por Ricky Gervais como su adaptación estadounidense definieron el género del falso documental con genialidad y personajes memorables.

Steve Carell alcanzó la fama mundial con el personaje de Michael Scott de la serie “The Office” de Estados Unidos (Foto: NBC)
2. “Parks and Recreation”

Con el mismo estilo de humor de oficina, el spin-off espiritual de Daniels y Schur traslada la acción a un departamento de parques municipal. Amy Poehler lidera un elenco brillante y las tramas son frescas, humanas y entrañables.

3. “Abbott Elementary”

Este éxito reciente recupera el falso documental en una escuela pública de Filadelfia, explorando dinámicas laborales y personales mientras denuncia problemas del sistema educativo con agudo sentido del humor.

4. “Superstore”

La vida cotidiana en un gran supermercado estadounidense da pie a situaciones tan absurdas como reconocibles, en una comedia ácida y con gran diversidad de personajes.

La serie de televisión estadounidense de comedia que se estrenó en la cadena NBC el 30 de noviembre de 2015 (Foto: NBC)
5. “Brooklyn Nine-Nine”

Aunque no usa formato de falso documental, comparte ritmo, comedia de enredos y un equipo de trabajo inusual. El día a día en una comisaría de Nueva York nunca fue tan divertido.

6. “30 Rock”

La sátira mordaz del mundo de la televisión y sus egos se vive en cada episodio, con la inconfundible firma de Tina Fey y Alec Baldwin como protagonistas.

