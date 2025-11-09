Prepárate para una tarde de juegos que se convierte en una auténtica pesadilla. “Playdate”, titulada en español “Un día fuera de control”, llega el miércoles 12 de noviembre de 2025 a Amazon Prime Video, y lo hace con una combinación explosiva de comedia de padres suburbiales y acción inesperada. Lo que empieza como una inocente cita para que sus hijos jueguen se convierte en una huida frenética lleno de mercenarios, adrenalina y muchas risas.

¿DE QUÉ TRATA “UN DÍA FUERA DE CONTROL”?

La trama sigue a Brian (interpretado por Kevin James), un contador desempleado que se convierte en padre de tiempo completo. Acepta una “playdate” con Jeff (Alan Ritchson), otro papá que aparenta una tarde tranquila con sus hijos.

Sin embargo, la realidad es muy distinta: Jeff resulta estar involucrado en un asunto mucho más grande que una tarde en el parque, y pronto Brian, Jeff y los niños se ven perseguidos por un grupo de mercenarios.

Además de Kevin James y Alan Ritchson, el reparto incluye a Sarah Chalke, Alan Tudyk, Stephen Root, Isla Fisher, y los jóvenes Benjamin Pajak y Banks Pierce como los hijos protagonistas.

La película fue dirigida por Luke Greenfield y escrita por Neil Goldman, lo que refuerza su carácter entre comedia familiar y thriller ligero.

Dirigida por Luke Greenfield, "Playdate" fue escrita por Neil Goldman (Foto: Prime Video)

¿CÓMO Y DÓNDE VER “UN DÍA FUERA DE CONTROL”?

El estreno será exclusivamente en Amazon Prime Video, con disponibilidad para suscriptores en Estados Unidos desde el 12 de noviembre de 2025. Al tratarse de una producción original de Amazon MGM Studios, los usuarios no necesitarán coste adicional más allá de su suscripción habitual.

En cuanto al costo de suscripción en Estados Unidos: Amazon Prime tiene un precio de US$14.99 al mes o US$139 al año para la membresía estándar. Existen también tarifas reducidas para jóvenes adultos (US$7.49 al mes) o para quienes reciben asistencia gubernamental (US$6.99 al mes).

Con “Un día fuera de control”, Amazon ofrece una película que transforma la rutina diaria de ser “papá del fin de semana” en una aventura de vida o muerte. La mezcla de situaciones familiares, comedia y acción desenfrenada hace que el título sea ideal tanto para quienes buscan risas como para quienes quieren un poco de emoción sin complicarse.

